Após sucesso da Black Friday, lojas do ES devem aumentar contratações

Barbara Elisa Stein garantiu uma vaga de emprego em uma loja no shopping Crédito: Ricardo Medeiros

Com a chegada do Natal , o comércio costuma abrir milhares de oportunidades para profissionais temporários. E este ano o sucesso nas vendas da Black Friday animou ainda mais os comerciantes, que também já perceberam um aumento no consumo no Estado.

De acordo com o presidente da Federação do Comércio, José Lino Sepulcri, a expectativa é superar as previsões que indicavam a contratação de 5 mil trabalhadores temporários para este final de ano no Espírito Santo . Em 2018, o número de novos postos chegou a pouco mais de 3 mil oportunidades.

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Todos os anos, nessa época do ano, os trabalhadores recebem o décimo terceiro salário , gratificação, entre outros benefícios. Há um salto nas vendas. Na última semana, a Black Friday superou todas as nossas expectativas e serve de um grande indicativo do que está por vir. O consumidor voltou a comprar e vários fatores contribuíram para isso, como o saque do FGTS, afirma o executivo.

A vendedora Bárbara Elisa Stein, de 25 anos, aproveitou a oportunidade e começou a trabalhar esta semana na Zinzane do Shopping Praia da Costa. A loja reforçou o quadro com quatro contratações: três vendedoras e uma estoquista.

A jovem ainda está em período de experiência e, se desempenhar bem a função, pode ser contratada a partir do ano que vem. Quem quer trabalhar no comércio precisa ter força e proatividade. Trabalhei anteriormente em outro centro de compras, mas com cosméticos. O setor de vestuário proporciona um contato maior com o público. Estou animada com essa nova oportunidade", diz a jovem.

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Sepulcri informou que, nos dias 29 e 30, o faturamento do comércio foi de R$ 393 milhões. No mesmo período da semana anterior, as vendas somaram R$ 234 milhões. Em alguns segmentos, o aumento nas vendas foi de 20%. Para o último mês do ano, a previsão do setor vender entre 5% e 6% a mais do que o ano passado.

Acredito que algumas notícias positivas na área econômica estão colaborando para esse quadro. As contratações estão aumentando e os reflexos já são sentidos nos indicadores do governo e na redução drástica da taxa Selic. A construção civil dá sinais de retomada, afirma o presidente.

O economista e conselheiro do Corecon-ES Naone Garcia lembra que o consumo brasileiro já cresceu em torno de 2% nos últimos meses e isso deve se refletir nas vendas do comércio neste período.

O país vinha de uma recessão, assim como outros países emergentes. O comércio se animou com as vendas da Black Friday, que podem ter sido impulsionadas por diversos fatores. Houve uma redução do desemprego nos últimos 12 meses, queda da taxa Selic, saques do Fundo de Garantia. Tudo isso fez com que os consumidores voltassem às compras. O Natal deve ser muito bom para o comércio, refletindo a necessidade de novas contratações, indica o economista.

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