Mais de 300 vagas de emprego temporário abertas no ES

Oportunidades para quem quer garantir um fonte de renda no final do ano Crédito: Tony Winston/Agência Brasília

Quem quer aproveitar o trabalho temporário para garantir uma renda no final do ano deve ficar atento. Várias empresas estão com oportunidades abertas para contratação de profissionais por tempo determinado no Espírito Santo . São cerca de 360 chances.

Os interessados devem verificar os requisitos básicos antes de se inscrever.

A Psicoespaço está com vaga temporária para o cargo de analista de previdência privada. Os selecionados vão trabalhar na Garoto.

No I Love Outlet, que acontece entre os dias 17 a 19 de dezembro, no Ilha Buffet do Álvares Cabral, a oferta é de 160 profissionais para o setor de vendas. Os selecionados vão trabalhar em um dos 82 stands do evento.

Já a Seleciona RH está com 200 vagas de trabalho para pesquisa porta-porta de uma empresa na Serra.

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Psicoespaço

Vaga: para analista de previdência privada. A vaga é temporário e o candidato vai trabalhar na Garoto, em Vila Velha.

Requisitos: Graduação Completa; conhecimento de Informática; experiência sólida nas atividades e desejável conhecimento em fundos de pensão.

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I Love Outlet

Vagas: São cerca de 160 oportunidades para vendedoras. As selecionadas vão atuar no evento que acontece entre os dias 17 a 19 de dezembro, no Ilha Buffet do Álvares Cabral. Ao todo, são 82 82 expositores.

Requisitos: É necessário ter acima de 18 anos e alguma experiência em vendas.

Currículo: Interessados devem enviar CV para: Interessados devem enviar CV para: [email protected]

Seleciona RH

Vagas: são cerca de 200 vagas para trabalhar com pesquisa porta-porta no município da Serra.

Requisitos: a empresa procura pessoas comunicativas e com boa desenvolturas para fazer abordagem nas residências , fazendo algumas perguntas sobre imóveis.