Mais de 300 vagas de emprego temporário abertas no ES

Quem quer aproveitar o trabalho temporário para garantir uma renda no final do ano deve ficar atento. Várias empresas estão com oportunidades abertas para contratação de profissionais por tempo determinado no Espírito Santo. São cerca de 360 chances.
Os interessados devem verificar os requisitos básicos antes de se inscrever.
A Psicoespaço está com vaga temporária para o cargo de analista de previdência privada. Os selecionados vão trabalhar na Garoto.
No I Love Outlet, que acontece entre os dias 17 a 19 de dezembro, no Ilha Buffet do Álvares Cabral, a oferta é de 160 profissionais para o setor de vendas. Os selecionados vão trabalhar em um dos 82 stands do evento.
Já a Seleciona RH está com 200 vagas de trabalho para pesquisa porta-porta de uma empresa na Serra.
CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO NO ES
- Psicoespaço
Vaga: para analista de previdência privada. A vaga é temporário e o candidato vai trabalhar na Garoto, em Vila Velha.
Requisitos: Graduação Completa; conhecimento de Informática; experiência sólida nas atividades e desejável conhecimento em fundos de pensão.
Cadastro: www.psicoespaco.com.br
- I Love Outlet
Vagas: São cerca de 160 oportunidades para vendedoras. As selecionadas vão atuar no evento que acontece entre os dias 17 a 19 de dezembro, no Ilha Buffet do Álvares Cabral. Ao todo, são 82 82 expositores.
Requisitos: É necessário ter acima de 18 anos e alguma experiência em vendas.
Currículo: Interessados devem enviar CV para: [email protected].
Seleciona RH
Vagas: são cerca de 200 vagas para trabalhar com pesquisa porta-porta no município da Serra.
Requisitos: a empresa procura pessoas comunicativas e com boa desenvolturas para fazer abordagem nas residências , fazendo algumas perguntas sobre imóveis.
Onde se inscrever: Os interessados devem procurar a Seleciona RH, das 13 às 16H30 de segunda a sexta. A empresa fica na Rua Maranhão, 575 Centro Empresarial Praia da Costa, sala 317. O prédio fica na lateral do shopping Praia da Costa, em frente ao ponto do GV BUS.