PicPay anuncia 130 vagas de emprego para dezembro

Aplicativo capixaba contrata profissionais para atuar em Vitória Crédito: Divulgação

O PicPay, aplicativo para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, anunciou as oportunidades de emprego disponíveis para o mês de dezembro. De acordo com o aplicativo, as contratações estão sendo contínuas.

De acordo com a empresa, em Vitória , as oportunidades são para desenvolvedores iOs, PHP e Front, analistas de relacionamento e analistas de prevenção a fraude. Ao todo, são 130 posições que serão preenchidas até o final do ano.

Para se candidatar às vagas, não é preciso ter formação específica, mas a empresa exige que o candidato tenha experiência na atividade e passar no teste da empresa.O salário é compatível com o mercado, além de outros benefícios.

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Os interessados podem fazer o cadastro no site www.picpay.com/jobs ou pelo LinkedIn do PicPay.

O aplicativo deve contratar 800 novos profissionais para atuar em Vitória até junho de 2020. Deste total, 280 contratações deverão ocorrer até dezembro deste ano. A maior oferta será para área de tecnologia da informação.

A empresa tem como objetivo triplicar seu tamanho até julho do ano que vem. Na última semana, a previsão era de contratar cerca de 300 pessoas no Estado, mas o total foi revisto pela companhia.

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