Indústria de vidros abre 15 oportunidades de emprego na Serra

Viminas abre oportunidades de emprego na Serra Crédito: Divulgação/Viminas

A Viminas Vidros Especiais, indústria de vidros que fica no Civit II, Serra , está com com 15 vagas de emprego abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade.

A empresa anunciou, além das oportunidades de trabalho, a ampliação da fábrica, com a construção de um quinto galpão, e passou a fornecer vidros para as indústrias moveleira e automotiva (vidros planos para ônibus).

De acordo com a companhia, são 15 oportunidades de emprego, sendo uma para coordenador de produção, uma para analista industrial, uma para assistente de SAC, uma para assistente de departamento pessoal, uma para eletromecânico, uma para analista da qualidade e nove para auxiliar de produção.

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Para se candidatar, é preciso enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Nos últimos 90 dias, a empresa já contratou 76 pessoas. A Viminas é uma indústria de vidros e funciona no Civit II, na Serra. Ao todo, a empresa conta com mais de 400 funcionários diretos.

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CONFIRA AS VAGAS

Coordenador de processo (1): o candidato precisa ter experiência na gestão de pessoas de área industrial, entre outros requisitos

Analista industrial (1): é preciso ter nível superior e experiência na indústria.

Assistente de SAC (1): é necessário ter o ensino médio completo, conhecimento de informática e atendimento ao cliente e análise de ocorrências.

Assistente de departamento pessoal (1): é necessário ter nível superior, domínio do Pacote Office, experiência em rotinas do setor pessoal e conhecimento em legislação trabalhista/E-social

Eletromecânico (1): o candidato precisa ter formação em técnico em eletrotécnica ou automação industrial, conhecimento em programação, entre outros requisitos.

Analista da qualidade (1): o candidato precisa ter curso superior em Engenharia, Administração e área afins, curso de auditor interno e interpretação ISO 9001:2015, entre outros requisitos.