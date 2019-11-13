Águia Branca anuncia novas oportunidades de emprego e estágio

Águia Branca abre vagas de emprego e estágio Crédito: Divulgação/ Águia Branca

Boa notícia para quem quer ingressar no mercado de trabalho. A Águia Branca anunciou nesta quarta-feira (13) novas oportunidades de emprego e estágio. Os selecionados vão trabalhar na sede da empresa, em Cariacica.

De acordo com informações da Águia Branca, as vagas são para estagiário SAC, atendente SAC temporário, design gráfico e web designer. A empresa ainda tem vagas para motorista e agente de vendas.

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Os interessados devem enviar o currículo até o dia 18 de novembro para o e-mail [email protected]

REQUISITOS

Atendente SAC temporário: Ensino médio completo, conhecimento do pacote office e disponibilidade para trabalhar em escala. E como diferencial experiência com Call Center.

Estagiário de SAC: estar cursando administração, tecnólogo em logística, recursos humanos, gestão de pessoas ou tecnologia em processos gerenciais. Estudante na modalidade EAD ou horário noturno. Importante ter conhecimento intermediário do pacote office e disponibilidade para trabalhar em escala.

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Design Gráfico: Ensino superior completo em Desenho Industrial, Publicidade e Propaganda, Artes Plásticas, Arquitetura e Urbanismo ou áreas correlatadas. Conhecimentos de Illustrator e Photoshop. Experiência com criação para peças online e offline. Desejável experiência em criação para e-commerce, digital e construção de e-mail marketing. Para concorrer a vaga é precisa enviar portfólio com o currículo.

Web Designer: Ensino superior completo em Desenho Industrial, Publicidade e Propaganda, Artes Plásticas, Arquitetura e Urbanismo ou áreas correlatadas. Experiência com desenvolvimento de Front End e UX, experiência com HTML, CSS/Bootstrap, Javascript, JQuery. Experiência em desenvolvimento de layouts com Illustrator e Photoshop. Para concorrer a vaga é precisa enviar portfólio com o currículo.

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Motoristas: Ter ensino fundamental completo, carteira de habilitação categoria D, curso de transporte de passageiros (resolução 168) e experiência com viagens em rodovias.