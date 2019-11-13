Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Águia Branca anuncia novas oportunidades de emprego e estágio
Quer emprego?

Águia Branca anuncia novas oportunidades de emprego e estágio

Há vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior; interessados devem mandar o currículo até 18 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 13:27

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 13:27

Águia Branca abre vagas de emprego e estágio Crédito: Divulgação/ Águia Branca
Boa notícia para quem quer ingressar no mercado de trabalho. A Águia Branca anunciou nesta quarta-feira (13) novas oportunidades de emprego e estágio. Os selecionados vão trabalhar na sede da empresa, em Cariacica.

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

De acordo com informações da Águia Branca, as vagas são para estagiário SAC, atendente SAC temporário, design gráfico e web designer. A empresa ainda tem vagas para motorista e agente de vendas.

Veja Também

Leroy Merlin está com vagas de emprego e estágio para 20 áreas

Os interessados devem enviar o currículo até o dia 18 de novembro para o e-mail [email protected].

REQUISITOS

Atendente SAC temporário: Ensino médio completo, conhecimento do pacote office e disponibilidade para trabalhar em escala. E como diferencial experiência com Call Center.
Estagiário de SAC: estar cursando administração, tecnólogo em logística, recursos humanos, gestão de pessoas ou tecnologia em processos gerenciais. Estudante na modalidade EAD ou horário noturno. Importante ter conhecimento intermediário do pacote office e disponibilidade para trabalhar em escala.

Veja Também

Shoppings da Grande Vitória abrem 550 vagas de empregos temporários

Design Gráfico: Ensino superior completo em Desenho Industrial, Publicidade e Propaganda, Artes Plásticas, Arquitetura e Urbanismo ou áreas correlatadas. Conhecimentos de Illustrator e Photoshop. Experiência com criação para peças online e offline. Desejável experiência em criação para e-commerce, digital e construção de e-mail marketing. Para concorrer a vaga é precisa enviar portfólio com o currículo.
Web Designer: Ensino superior completo em Desenho Industrial, Publicidade e Propaganda, Artes Plásticas, Arquitetura e Urbanismo ou áreas correlatadas. Experiência com desenvolvimento de Front End e UX, experiência com HTML, CSS/Bootstrap, Javascript, JQuery. Experiência em desenvolvimento de layouts com Illustrator e Photoshop. Para concorrer a vaga é precisa enviar portfólio com o currículo.

Veja Também

Marca de roupa abre 78 vagas de emprego temporário

Motoristas: Ter ensino fundamental completo, carteira de habilitação categoria D, curso de transporte de passageiros (resolução 168) e experiência com viagens em rodovias.
Agente de vendas: Ensino médio completo, disponibilidade de atuação por escala, um diferencial é ter experiência com atendimento ao cliente ou vendas.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados