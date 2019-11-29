Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Seus direitos

Saiba se tem direito e como o décimo terceiro salário é calculado

Empresas têm até sábado para pagar a primeira parcela. Segunda parte do recurso deve sair até 20 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 06:00

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 06:00

Trabalhadores recebem primeira parcela já neste sábado Crédito: Pixabay
As empresas têm até este sábado (30) para pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário. O recurso será entregue ao trabalhador sem qualquer desconto. Os impostos, como a Previdência e o Imposto de Renda, serão cobrados na segunda parte, paga até 20 de dezembro. A Gazeta preparou um guia para tirar as principais dúvidas sobre o recurso.

O QUE É O DÉCIMO TERCEIRO?

Conhecido antigamente como gratificação de Natal, o benefício foi criado no Brasil pela Lei 4.090, de 13/07/1962, e garante que o trabalhador receba o correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração por mês trabalhado. Ou seja, consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano.

Quem tem direito?

Veja Também

Como blindar o 13º salário e começar o ano no azul

13º vai movimentar R$ 3 bilhões na economia do ES

Todos os empregados que têm carteira assinada, sejam funcionários públicos, da iniciativa privada, aposentados e pensionistas. A partir de 15 dias trabalhados, o brasileiro passa a ter o direito de receber a gratificação.

Como calcular o décimo terceiro?

A quantia recebida pelo trabalhador corresponde a um doze avos do salário mensal para cada mês trabalhado. Isso significa que o brasileiro que tiver direito ao décimo terceiro, e tiver trabalhado o ano todo receberá um salário extra ao final do período. O valor recebido é proporcional ao número de meses trabalhados. 
Para fazer esse cálculo é preciso dividir o salário integral do trabalhador por doze e multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados. Outras gratificações, como horas extras, comissões, adicionais noturno e de insalubridade também entram na conta.

Veja Também

Dinheiro extra do 13º e Black Friday ajudam quem está planejando férias

Quando é feito o pagamento?

A primeira parcela é paga até 30 de novembro e a segunda, até 20 de dezembro. É nela que vêm descontados os impostos como FGTS, Imposto de Renda Retido Fonte (IRRF) e INSS.

Quem recebe Bolsa Família tem direito ao décimo terceiro?

Segundo Medida Provisória assinada pelo presidente este ano, os beneficiários do Bolsa Família vão ter direito ao 13º salário, pago em uma parcela. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou na última quarta-feira (20) que o pagamento do benefício extra terá o mesmo valor pago em dezembro e deverá ser creditado em no mesmo mês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados