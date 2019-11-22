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Dinheiro

13º vai movimentar R$ 3 bilhões na economia do ES

O benefício é direito de todos os trabalhadores com carteira assinada e começa a ser pago no fim deste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:28

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:28

13° salário começa a ser pago este mês Crédito: Thinkstock
O fim do ano se aproxima e, com ele, chega o décimo terceiro salário. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda, até 20 de dezembro. O salário extra vai injetar cerca R$ 3.5 bilhões na economia do Estado, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico (Dieese). A entidade estima ainda que pelo menos 1,5 milhão de trabalhadores do Espírito Santo terão acesso ao benefício, entre ativos, aposentados e pensionistas.
O 13º salário costuma vir como um "respiro" nas finanças do trabalhador. Em média, os  assalariados dos setores público e privado verão cair R$ 2,7 mil a mais na conta. Já a média dos pensionistas e aposentados é de R$ 1,7 mil .  É bom lembrar, no entanto, que o valor é recebido em duas parcelas e que, na segunda, incidem impostos.

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No país, o pagamento do décimo terceiro deverá injetar na economia brasileira, até dezembro, R$ 214,6 bilhões. Têm direito a receber o salário extra os trabalhadores do mercado formal, inclusive empregados domésticos, os beneficiários da Previdência Social e os aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Na estimativa, o Dieese não leva em conta os trabalhadores autônomos, assalariados sem carteira ou quem recebe algum tipo de abono de fim de ano.
Do total estimado de R$ 214 bilhões, cerca de R$ 147 bilhões (68% do total), vão ser destinados aos empregados formalizados, incluindo os trabalhadores domésticos. Aposentados e pensionistas vão receber R$ 67,7 bilhões (32%).
Entre os 81 milhões de brasileiros que devem receber o décimo terceiro salário, 49 milhões (61% do total) são trabalhadores no mercado formal. Os demais (39%) são aposentados ou pensionistas da Previdência, aposentados e beneficiários de pensão da União (Regime Próprio), de estados e municípios. Segundo os dados do Dieese, o volume de pessoas do mercado formal que receberão o décimo terceiro salário este ano aumentou em torno de 1% na comparação com os números de 2018.
Com informações de agências

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