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Supermercados abrem 512 vagas de emprego e estágio no ES

As chances são para profissionais do nível médio e superior e estão distribuídas pela Grande Vitória e Sul do ES; as contratações vão ocorrer até o fim de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 22:20

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 22:20

*Viviane Maciel

O Supermercado Extrabom abre 150 vagas na região da Grande Vitória. Crédito: Reprodução/Extrabom
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nos supermercados do Estado. Ao todo são 512 vagas entre empregos e estágios distribuídas na região da Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo. As chances são para profissionais com e sem experiência, do nível médio ao superior.
A Rede Extrabom está com 150 vagas destinadas para profissionais com experiência e também para quem está procurando o primeiro emprego. As vagas serão preenchidas até o fim de 2019 e estarão distribuídas entre as novas lojas abertas e as ampliações dos comércios já existentes na Grande Vitória.
Para concorrer às vagas os interessados precisam ter pelo menos 18 anos, Ensino Médio completo, além de disponibilidade para trabalhar em feriados e domingos. O cadastro do currículo deve no site da rede. As principais funções são: embalador, repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, açougueiro, padeiro e estoquista.

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O Grupo Carone está com cerca de 350 vagas de emprego abertas, sendo 130 oportunidades para quem quer trabalhar nas lojas de  Vitória e 220 para o atacarejo Sempre Tem, em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades são para encarregado de setor, confeiteiro, operador de caixa, balconista,  auxiliar de pizzaria, entre outros. Os cargos especializados como padeiro, açougueiro e funções de gestão exigem experiência dos candidatos.
Na Grande Vitória, os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar no assunto o nome da vaga. Já a loja Sempre Tem de Cachoeiro de Itapemirim, que está prevista para ser inaugurada em março de 2020, as contratações já começaram e estão sendo feitas através do Sine Municipal.
Já o Supermercado Calvi está com três vagas abertas na unidade de Campo Grande. São duas chances para açougueiro e uma para cartazista. As vagas são para profissionais que tenham mais de seis meses de experiência na área, Ensino Médio, e disponibilidade para trabalhar aos domingos. Para concorrer às vagas o candidato deve enviar enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o assunto da vaga.
O Superatacado Oba também está com vagas abertas para contratação imediata. São oito vagas para açougueiro e uma para estagiário em marketing. Os candidatos para o cargo de açougueiro devem ter experiência na área. Para as duas oportunidades as inscrições podem ser feitas no site do SuperOba.

VEJA TODAS AS OPORTUNIDADES

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  • Gerente de Supermercado e Atacarejo
  • Encarregado de setor
  • Auxiliar de encarregado de setor
  • Operador de empilhadeira
  • Pizzaiolo
  • Confeiteiro
  • Açougueiro
  • Cozinheiro
  • Ajudante de RM
  • Operador de caixa
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Atendente barista
  • Promotor de vendas
  • Fiscal de caixa
  • Auxiliar de açougueiro
  • Balconista
  • Auxiliar de padaria
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de logística
  • Repositor
  • Operador de supermercado
  • Auxiliar de pizzaria
  • Operador atacarejo caixa
  • Operador atacarejo
Extrabom 
  • Operador logística
  • Açougueiro 
  • Liderança de supermercado
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Gerente de loja de supermercado
  • Auxiliar de produção 
  • Operador de caixa
  • Atendente de lanchonete
  • Ajudante de entregas 
  • Auxiliar de padaria
  • Açougueiro
  • Embalador
  • Operador de frios e laticínios
  • Auxiliar de cozinha
  • Cozinheira
  • Gerente de loja
  • Técnico em edificações
Calvi Supermercado
  • Açougueiro
  • Cartazista
Oba Superatacado
  • Açougueiro
  • Estagiário em Marketing
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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