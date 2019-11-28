Supermercados abrem 512 vagas de emprego e estágio no ES

*Viviane Maciel
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nos supermercados do Estado. Ao todo são 512 vagas entre empregos e estágios distribuídas na região da Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo. As chances são para profissionais com e sem experiência, do nível médio ao superior.
A Rede Extrabom está com 150 vagas destinadas para profissionais com experiência e também para quem está procurando o primeiro emprego. As vagas serão preenchidas até o fim de 2019 e estarão distribuídas entre as novas lojas abertas e as ampliações dos comércios já existentes na Grande Vitória.
Para concorrer às vagas os interessados precisam ter pelo menos 18 anos, Ensino Médio completo, além de disponibilidade para trabalhar em feriados e domingos. O cadastro do currículo deve no site da rede. As principais funções são: embalador, repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, açougueiro, padeiro e estoquista.
O Grupo Carone está com cerca de 350 vagas de emprego abertas, sendo 130 oportunidades para quem quer trabalhar nas lojas de Vitória e 220 para o atacarejo Sempre Tem, em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades são para encarregado de setor, confeiteiro, operador de caixa, balconista, auxiliar de pizzaria, entre outros. Os cargos especializados como padeiro, açougueiro e funções de gestão exigem experiência dos candidatos.
Na Grande Vitória, os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar no assunto o nome da vaga. Já a loja Sempre Tem de Cachoeiro de Itapemirim, que está prevista para ser inaugurada em março de 2020, as contratações já começaram e estão sendo feitas através do Sine Municipal.
Já o Supermercado Calvi está com três vagas abertas na unidade de Campo Grande. São duas chances para açougueiro e uma para cartazista. As vagas são para profissionais que tenham mais de seis meses de experiência na área, Ensino Médio, e disponibilidade para trabalhar aos domingos. Para concorrer às vagas o candidato deve enviar enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o assunto da vaga.
O Superatacado Oba também está com vagas abertas para contratação imediata. São oito vagas para açougueiro e uma para estagiário em marketing. Os candidatos para o cargo de açougueiro devem ter experiência na área. Para as duas oportunidades as inscrições podem ser feitas no site do SuperOba.
VEJA TODAS AS OPORTUNIDADES
Carone e Sempre Tem
- Gerente de Supermercado e Atacarejo
- Encarregado de setor
- Auxiliar de encarregado de setor
- Operador de empilhadeira
- Pizzaiolo
- Confeiteiro
- Açougueiro
- Cozinheiro
- Ajudante de RM
- Operador de caixa
- Fiscal de controle patrimonial
- Atendente barista
- Promotor de vendas
- Fiscal de caixa
- Auxiliar de açougueiro
- Balconista
- Auxiliar de padaria
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de logística
- Repositor
- Operador de supermercado
- Auxiliar de pizzaria
- Operador atacarejo caixa
- Operador atacarejo
Extrabom
- Operador logística
- Açougueiro
- Liderança de supermercado
- Auxiliar de serviços gerais
- Gerente de loja de supermercado
- Auxiliar de produção
- Operador de caixa
- Atendente de lanchonete
- Ajudante de entregas
- Auxiliar de padaria
- Açougueiro
- Embalador
- Operador de frios e laticínios
- Auxiliar de cozinha
- Cozinheira
- Gerente de loja
- Técnico em edificações
Calvi Supermercado
- Açougueiro
- Cartazista
Oba Superatacado
- Açougueiro
- Estagiário em Marketing
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene