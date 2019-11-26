Mais de 60 vagas para aprender uma profissão de graça na Serra

teclado de computador Crédito: Pintrest

A Prefeitura da Serra vai abrir 62 vagas em cursos de qualificação gratuitos para os moradores do município. São 16 oportunidades para montagem e manutenção de computadores, 26 para auxiliar administrativo e 20 para informática básica.

As inscrições podem ser feitas no Sine da Serra nesta quarta-feira (27), a partir das 8 horas. Os interessados precisam levar cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho profissional. Menor de 18 anos precisam estar acompanhados dos responsáveis.

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As aulas serão realizadas na sede da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), no Pró-Cidadão. O endereço é Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.

CONFIRA OS CURSOS

Montagem e manutenção de computadores

Vagas: 16

Carga horária: 60 horas

Período das aulas: 2 a 20 de dezembro

Turno: matutino (8 às 12 horas)

Local do curso: Pró-Cidadão

Pré-requisitos: morar na Serra; ter, no mínimo, 15 anos; escolaridade mínima: cursando o 5° ano do ensino fundamental (antiga 4ª série).

Auxiliar administrativo

Vagas: 26

Carga horária: 60 horas

Período das aulas: 2 a 20 de dezembro

Turno: matutino (8 às 12 horas)

Local do curso: Pró-Cidadão

Pré-requisitos: morar na Serra; ter, no mínimo, 15 anos; escolaridade mínima: cursando o 5° ano do ensino fundamental (antiga 4ª série).

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Informática básica

Vagas: 20

Carga horária: 60 horas

Período das aulas: 2 a 20 de dezembro

Turno: matutino (8 às 12h)

Local do curso: Pró-Cidadão