Mais de 60 vagas para aprender uma profissão de graça na Serra

A Prefeitura da Serra vai abrir 62 vagas em cursos de qualificação gratuitos para os moradores do município. São 16 oportunidades para montagem e manutenção de computadores, 26 para auxiliar administrativo e 20 para informática básica.
As inscrições podem ser feitas no Sine da Serra nesta quarta-feira (27), a partir das 8 horas. Os interessados precisam levar cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho profissional. Menor de 18 anos precisam estar acompanhados dos responsáveis.
As aulas serão realizadas na sede da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), no Pró-Cidadão. O endereço é Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.
CONFIRA OS CURSOS
- Montagem e manutenção de computadores
Vagas: 16
Carga horária: 60 horas
Período das aulas: 2 a 20 de dezembro
Turno: matutino (8 às 12 horas)
Local do curso: Pró-Cidadão
Pré-requisitos: morar na Serra; ter, no mínimo, 15 anos; escolaridade mínima: cursando o 5° ano do ensino fundamental (antiga 4ª série).
- Auxiliar administrativo
Vagas: 26
Carga horária: 60 horas
Período das aulas: 2 a 20 de dezembro
Turno: matutino (8 às 12 horas)
Local do curso: Pró-Cidadão
Pré-requisitos: morar na Serra; ter, no mínimo, 15 anos; escolaridade mínima: cursando o 5° ano do ensino fundamental (antiga 4ª série).
- Informática básica
Vagas: 20
Carga horária: 60 horas
Período das aulas: 2 a 20 de dezembro
Turno: matutino (8 às 12h)
Local do curso: Pró-Cidadão
Pré-requisitos: morar na Serra; ter, no mínimo, 15 anos; escolaridade mínima: cursando o 5° ano do ensino fundamental (antiga 4ª série).