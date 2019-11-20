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Qualificação

Sedu abre 1.833 vagas cursos técnicos ofertados para EJA

Oportunidades são para o primeiro semestre de 2020 em 21 escolas da Rede Pública de ensino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 15:42

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 15:42

Oportunidades para estudar em uma das 21 escolas da Rede Pública Estadual  Crédito: Arquivo A Gazeta
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai oferecer 1.833 vagas em cursos técnicos de nível médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) Integrada a Educação Profissional. As oportunidades são para estudar em 21 escolas da Rede Pública de ensino no primeiro semestre de 2020.
As chances são para cursos técnicos como Logística, Administração, Cuidados de Idosos, Técnico em Cooperativismo e Técnico em Condomínio, por exemplo, com a oferta de vagas em Cariacica, Vitória, Viana, Guarapari, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Aracruz e Santa Teresa.

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Os alunos da EJA que tiverem interesse em estudar de forma integrada a um curso técnico profissionalizante precisam ficar atentos aos períodos da Chamada Pública Escolar. De acordo com a Sedu, até o dia 26 de novembro estão sendo feitas as rematrículas e transferências para os alunos que já são da Rede Estadual.
No dia 27 de novembro, começa a pré-matrícula para quem ainda não estuda na Rede Pública Estadual. Os interessados devem acessar o site da Sedu, até o dia 13 de dezembro. 
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que as ofertas de vagas da EJA Profissionalizante têm como foco, prioritariamente, as áreas do Estado Presente em Defesa da Vida, articulando a política de educação com as demais áreas do Governo.
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