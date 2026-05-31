Como nasce um loteamento no Espírito Santo? Entenda passo a passo

O Espírito Santo encontra-se em um momento especial de crescimento econômico. De acordo com dados da 25ª edição da publicação “Investimentos Anunciados e Concluídos no Espírito Santo 2024-2029”, elaborada pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Estado acumula um recorde histórico de R$ 137,6 bilhões em investimentos até o ano de 2029.





Com isso, a expansão urbana do Espírito Santo aparece como um caminho natural. Afinal, desse montante, a construção civil concentra 38,17% dos aportes, que estão divididos em 490 projetos de empreendimentos, reformas e melhorias urbanas e rurais em todas as regiões do Estado.