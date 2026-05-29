Aluguel por temporada e imposto de renda: o que locadores precisam saber para evitar a malha fina

“Minha recomendação é que os locadores preservem todos os comprovantes por pelo menos cinco anos, que é o prazo prescricional dentro do qual a Receita Federal pode questionar os valores declarados", atenta.



Com o prazo de entrega se encerrando nesta sexta-feira (29), a advogada atenta para a necessidade de revisar a coerência entre os valores recebidos das plataformas, os valores que foram lançados no Carnê-Leão e os informes de rendimentos disponíveis em cada plataforma. o Airbnb disponibiliza esses dados no menu "Ganhos"; o Booking, na seção "Financeiro"; e a Expedia, na aba "Pagamentos" da conta de parceiro.





"Esse é o passo mais seguro para evitar malha fina e autuações. Qualquer divergência entre o que as plataformas informam ao fisco e o que consta na declaração é suficiente para acionar o sistema de cruzamento automatizado”, finaliza.