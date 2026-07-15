5 tendências de arquitetura que transformam apartamentos em refúgios no inverno

No inverno, cresce a valorização de ambientes que despertam acolhimento, permanência e conexão emocional Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

Com a chegada das baixas temperaturas, é comum que as pessoas passem mais tempo dentro de casa e busquem ambientes mais acolhedores para aproveitar o inverno. Nesse cenário, a arquitetura se torna uma importante aliada ao propor soluções que combinam conforto térmico, funcionalidade e estética.

Por meio da escolha de materiais, da iluminação, da disposição dos espaços e de elementos que favorecem o bem-estar, é possível criar ambientes mais aconchegantes e agradáveis, tornando a experiência no lar ainda mais confortável durante os dias frios.

Para Léo Maia, arquiteto parceiro do Grupo Quadra, especialista em imóveis de alta sofisticação, a arquitetura contemporânea tem incorporado elementos que estimulam uma relação mais sensorial com os espaços.

“Quando falamos em conforto, não estamos nos referindo apenas à temperatura do ambiente. Materiais, iluminação, integração dos espaços e até a escolha das cores influenciam diretamente a sensação de acolhimento. O objetivo é criar ambientes que convidem à permanência e proporcionem bem-estar não somente no inverno, mas em qualquer época do ano”, afirma.

A seguir, confira cinco tendências que vêm redefinindo os apartamentos durante os meses mais frios!

1. Aposte na integração dos ambientes

A integração entre sala, cozinha e varanda ajuda a criar espaços mais amplos e acolhedores. Além de favorecer a convivência, essa solução permite uma melhor circulação da luz natural e contribui para uma sensação maior de conforto dentro do apartamento.

2. Priorize materiais que transmitam aconchego

Madeira natural, tecidos encorpados, tapetes, pedras com acabamento fosco e revestimentos texturizados ajudam a criar uma atmosfera mais acolhedora. Além do aspecto visual, esses elementos agregam sensação de conforto aos ambientes.

Luzes indiretas, luminárias decorativas e lâmpadas de temperatura quente ajudam a criar ambientes mais intimistas e convidativos Crédito: Imagem: Nanci Santos Iglesias | Shutterstock

3. Invista em uma iluminação mais quente

A iluminação é uma das ferramentas mais eficientes para transformar a percepção dos espaços, principalmente no inverno. Luzes indiretas, luminárias decorativas e lâmpadas de temperatura mais quente ajudam a criar cenários mais intimistas e convidativos, especialmente em salas e dormitórios.

4. Utilize cores que favoreçam a sensação de conforto

Tons terrosos, areia, caramelo, terracota e variações de marrom aparecem entre as principais escolhas para os meses mais frios. Essas cores ajudam a criar ambientes visualmente mais acolhedores e sofisticados.

5. Crie espaços dedicados ao bem-estar

Um canto de leitura , uma poltrona próxima à janela ou um ambiente voltado para momentos de relaxamento podem fazer diferença na rotina durante o inverno. A valorização de espaços de permanência reflete uma tendência crescente de transformar a casa em um local de descanso e reconexão.