De Simone Mendes a Ferrugem: festa gratuita no interior do ES terá quatro dias de shows

A 51ª Festa da Banana e do Leite já tem programação definida e promete movimentar Alfredo Chaves entre os dias 22 e 26 de julho com uma mistura de música, agronegócio, cultura, gastronomia e esportes. O evento, que acontece no Parque de Exposições, terá entrada gratuita.
Entre os destaques desta edição estão os shows nacionais de Simone Mendes, Ferrugem e Israel Novaes, que comandam as noites principais da festa e dividem espaço com artistas capixabas, apresentações culturais e atrações voltadas para toda a família.
Além dos shows, a programação inclui o tradicional Concurso da Rainha da Festa da Banana e do Leite, a Feira do Agronegócio e Empreendedorismo da ADERES, concurso de gado leiteiro, concurso de bananas, atividades esportivas e o Supercross 2026, que promete atrair amantes do motociclismo de diversas regiões do Estado.
Outro momento aguardado é a tradicional Virada dos Tachos, quando será preparado o doce de banana com requeijão cremoso, uma das marcas da gastronomia local e símbolo da valorização dos produtores rurais do município.
Confira a programação completa
Quarta-feira (22)
19h – Abertura oficial do Concurso de Gado Leiteiro
19h às 22h – Treino noturno de motocross
Quinta-feira (23)
18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo
19h – Abertura oficial da festa
19h – Banda Hellys
20h – Iago Vaneli
21h – Macucos
23h – Casaca
Sexta-feira (24)
18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo
18h – Concurso para escolha da Rainha da Festa
19h – Prestígio
20h30 – Cataguases
22h – Os Avulsos
0h – Israel Novaes
2h – MC6
Sábado (25)
7h30 – Caminhada Pet
10h – Teatro com Grupo Viralata
11h30 – Escola Ana Araújo
12h30 – Grupo Afro Baobá
13h – Amigos do Violão
14h – Tarde Kids com Grupo Papalegua
16h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo
16h – The Four
17h – Banda Fild
17h30 – Supercross 2026
18h – Wetão & Gabriel
19h às 20h – Treino noturno de motocross
20h às 22h – Supercross 2026
20h – Sulinho
22h – Breno & Bernardo
0h – Ferrugem
2h – Rinnah
4h – Alvorada pelas ruas da cidade
Domingo (26)
8h às 11h – Treino livre de motocross
10h – Missa comemorativa da festa
11h – Raízes da Terra
11h10 às 16h30 – Supercross 2026
12h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo
12h – Premiação dos concursos de gado leiteiro e bananas
12h – Luciano
12h40 – Gabi Cipriano
13h30 – Virada dos Tachos do doce de banana com requeijão
14h – Rafaeli & Higor
16h – Ação solidária
17h – Ni & Guinho
18h30 – Thyarlis & Melina
20h – Simone Mendes
22h – Musical Prateado