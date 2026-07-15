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Sul capixaba

De Simone Mendes a Ferrugem: festa gratuita no interior do ES terá quatro dias de shows

Evento em Alfredo Chaves ainda terá concurso da rainha, motocross, gastronomia e atrações para toda a família
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 14:49

Simone Mendes e Ferrugem farão show gratuito na Festa da Banana e do Leite
Simone Mendes e Ferrugem farão show gratuito na Festa da Banana e do Leite Globo/ Beatriz Damy; Globo/ Evelyn Kosta

A 51ª Festa da Banana e do Leite já tem programação definida e promete movimentar Alfredo Chaves entre os dias 22 e 26 de julho com uma mistura de música, agronegócio, cultura, gastronomia e esportes. O evento, que acontece no Parque de Exposições, terá entrada gratuita.


Entre os destaques desta edição estão os shows nacionais de Simone Mendes, Ferrugem e Israel Novaes, que comandam as noites principais da festa e dividem espaço com artistas capixabas, apresentações culturais e atrações voltadas para toda a família.


Além dos shows, a programação inclui o tradicional Concurso da Rainha da Festa da Banana e do Leite, a Feira do Agronegócio e Empreendedorismo da ADERES, concurso de gado leiteiro, concurso de bananas, atividades esportivas e o Supercross 2026, que promete atrair amantes do motociclismo de diversas regiões do Estado.


Outro momento aguardado é a tradicional Virada dos Tachos, quando será preparado o doce de banana com requeijão cremoso, uma das marcas da gastronomia local e símbolo da valorização dos produtores rurais do município.

Confira a programação completa

Quarta-feira (22)

  • 19h – Abertura oficial do Concurso de Gado Leiteiro

  • 19h às 22h – Treino noturno de motocross

Quinta-feira (23)

  • 18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo

  • 19h – Abertura oficial da festa

  • 19h – Banda Hellys

  • 20h – Iago Vaneli

  • 21h – Macucos

  • 23h – Casaca

Sexta-feira (24)

  • 18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo

  • 18h – Concurso para escolha da Rainha da Festa

  • 19h – Prestígio

  • 20h30 – Cataguases

  • 22h – Os Avulsos

  • 0h – Israel Novaes

  • 2h – MC6

Sábado (25)

  • 7h30 – Caminhada Pet

  • 10h – Teatro com Grupo Viralata

  • 11h30 – Escola Ana Araújo

  • 12h30 – Grupo Afro Baobá

  • 13h – Amigos do Violão

  • 14h – Tarde Kids com Grupo Papalegua

  • 16h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo

  • 16h – The Four

  • 17h – Banda Fild

  • 17h30 – Supercross 2026

  • 18h – Wetão & Gabriel

  • 19h às 20h – Treino noturno de motocross

  • 20h às 22h – Supercross 2026

  • 20h – Sulinho

  • 22h – Breno & Bernardo

  • 0h – Ferrugem

  • 2h – Rinnah

  • 4h – Alvorada pelas ruas da cidade

Domingo (26)

  • 8h às 11h – Treino livre de motocross

  • 10h – Missa comemorativa da festa

  • 11h – Raízes da Terra

  • 11h10 às 16h30 – Supercross 2026

  • 12h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo

  • 12h – Premiação dos concursos de gado leiteiro e bananas

  • 12h – Luciano

  • 12h40 – Gabi Cipriano

  • 13h30 – Virada dos Tachos do doce de banana com requeijão

  • 14h – Rafaeli & Higor

  • 16h – Ação solidária

  • 17h – Ni & Guinho

  • 18h30 – Thyarlis & Melina

  • 20h – Simone Mendes

  • 22h – Musical Prateado

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