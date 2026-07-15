De Simone Mendes a Ferrugem: festa gratuita no interior do ES terá quatro dias de shows

A 51ª Festa da Banana e do Leite já tem programação definida e promete movimentar Alfredo Chaves entre os dias 22 e 26 de julho com uma mistura de música, agronegócio, cultura, gastronomia e esportes. O evento, que acontece no Parque de Exposições, terá entrada gratuita.





Entre os destaques desta edição estão os shows nacionais de Simone Mendes, Ferrugem e Israel Novaes, que comandam as noites principais da festa e dividem espaço com artistas capixabas, apresentações culturais e atrações voltadas para toda a família.





Além dos shows, a programação inclui o tradicional Concurso da Rainha da Festa da Banana e do Leite, a Feira do Agronegócio e Empreendedorismo da ADERES, concurso de gado leiteiro, concurso de bananas, atividades esportivas e o Supercross 2026, que promete atrair amantes do motociclismo de diversas regiões do Estado.





Outro momento aguardado é a tradicional Virada dos Tachos, quando será preparado o doce de banana com requeijão cremoso, uma das marcas da gastronomia local e símbolo da valorização dos produtores rurais do município.