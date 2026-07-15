Do Congo ao Ballroom: projeto vai criar acervo inédito sobre a cultura do ES

Do Ticumbi do Sapê do Norte às batalhas da cultura Ballroom, passando pelo Congo, pela gastronomia, pelos saberes indígenas e pelas tradições da imigração europeia. Um projeto inédito está mapeando e registrando histórias de vida que ajudam a contar a diversidade cultural do Espírito Santo e a construir um retrato mais amplo do que significa ser capixaba.





A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult), por meio da Midiateca Capixaba e do Cais das Artes, e o Museu da Pessoa, considerado o maior acervo de histórias de vida do Brasil e referência nacional em tecnologia social da memória.





Ao longo de 2026, o projeto Diversidade Cultural Capixaba irá registrar 30 histórias de vida de pessoas que representam diferentes expressões artísticas e culturais do Estado. O acervo reunirá relatos ligados à cultura popular, música, artes visuais, gastronomia, movimentos sociais, tradições quilombolas e indígenas, manifestações como Congo, Ticumbi e Carnaval, além de experiências ligadas à cultura urbana e às identidades contemporâneas.