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Concurso de quadrilhas agita Vitória neste sábado (18); programação terá banda sertaneja, comidas típicas e brincadeiras

Sete grupos e uma quadrilha infantil se apresentam no "Arraiá da Venenosa", promovido pela escola de samba Andaraí
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 13:39

Concurso de quadrilhas será destaque do Arraiá da Venenosa em Vitória
Concurso de quadrilhas será destaque do Arraiá da Venenosa em Vitória Fernando Madeira

A temporada de arraiás ainda não terminou e uma festa julina promete agitar a capital capixaba neste sábado (18). Promovido pela escola de samba Andaraí, o Arraiá da Venenosa terá como principal atração um Concurso de Quadrilhas que reunirá alguns dos grupos do movimento junino capixaba em uma noite dedicada à tradição, à cultura popular e à solidariedade. 


O evento acontece a partir das 18h, no Clube do Caxias, em Itararé, com entrada mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados às ações sociais desenvolvidas pela escola de samba ao longo do ano.


Nesta edição, o público poderá acompanhar as performances das quadrilhas Flor de Lis, Estrela Cadente, Abrashow, Império Junino, Juntos e Misturados, Arraiá dos Amigos e É Babado. As apresentações misturam dança, teatro, música e figurinos elaborados para contar histórias e manter vivas tradições transmitidas entre gerações.


Além do concurso, a programação contará com show de banda sertaneja, comidas típicas, brincadeiras tradicionais e espaço de recreação infantil. 


Quem quiser acompanhar a programação com mais conforto poderá reservar mesas para quatro pessoas, ao custo de R$ 50, ou lounges para até 20 pessoas, por R$ 800. Neste caso, o pacote inclui ainda 100 latas de cerveja de 350 ml. As reservas são limitadas e podem ser feitas pelo telefone (27) 99582-4992.

Serviço

Arraiá da Venenosa
Data: 18 de julho (sexta-feira)
Horário: A partir das 18h
Local: Clube do Caxias – Rua Marins Alvarino, 56, Itararé, Vitória
Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível

Atrações: Concurso de Quadrilhas, show sertanejo, comidas típicas e recreação infantil.

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