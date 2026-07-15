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Música boa

Banda capixaba abre show de ícones internacionais da dance music no ES

Grupo sobe ao palco antes dos shows de Information Society, Thea Austin e Noel em evento que promete reunir sucessos das décadas de 1980 e 1990
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 09:44

Banda capixaba abre noite com ícones internacionais da dance music no ES
Banda capixaba abre noite com ícones internacionais da dance music no ES Pamela Koppe

Quem cresceu ouvindo fitas cassete, gravando músicas da rádio e assistindo à MTV provavelmente vai se sentir em casa nesta sexta-feira (17), em Vitória. A noite promete reunir alguns dos maiores nomes da dance music internacional e terá sotaque capixaba logo na abertura: a banda Sheep & Parafina será a responsável por aquecer o público antes das atrações principais.


O grupo sobe ao palco do Espaço Patrick Ribeiro antes dos shows do Information Society, que retorna ao Brasil com sua formação original, além de Thea Austin, voz de sucessos do SNAP!, e de Noel, um dos principais nomes do freestyle romântico internacional. 


Com mais de 20 anos de experiência de seus integrantes na cena musical do Espírito Santo, a Sheep & Parafina se tornou referência quando o assunto é nostalgia musical. O repertório passeia por clássicos do pop-rock, da new wave, do post-punk e da surf music, reunindo sucessos de bandas como A-ha, INXS, Tears for Fears, Men at Work, The Smiths, New Order, U2, The Cure, R.E.M. e Talking Heads.


A banda já passou pelos principais palcos de rock do Estado e acumula no currículo a abertura de apresentações de artistas e grupos nacionais como Falcão, Skank, Legião Urbana, Biquíni Cavadão e Jota Quest. Os shows costumam ser marcados pela interação com o público e pelo clima de celebração aos grandes hits que atravessaram gerações.


Depois da apresentação dos capixabas, o público acompanhará mais de três horas de shows internacionais em uma turnê que passará por apenas seis cidades brasileiras. 

Serviço

Information Society, Thea Austin e Noel em Vitória
Abertura: Sheep & Parafina
Data: sexta-feira, 17 de julho
Horário: abertura dos portões às 19h
Local: Espaço Patrick Ribeiro, em Goiabeiras, Vitória
Classificação: 18 anos

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