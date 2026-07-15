Banda capixaba abre show de ícones internacionais da dance music no ES

Quem cresceu ouvindo fitas cassete, gravando músicas da rádio e assistindo à MTV provavelmente vai se sentir em casa nesta sexta-feira (17), em Vitória. A noite promete reunir alguns dos maiores nomes da dance music internacional e terá sotaque capixaba logo na abertura: a banda Sheep & Parafina será a responsável por aquecer o público antes das atrações principais.





O grupo sobe ao palco do Espaço Patrick Ribeiro antes dos shows do Information Society, que retorna ao Brasil com sua formação original, além de Thea Austin, voz de sucessos do SNAP!, e de Noel, um dos principais nomes do freestyle romântico internacional.





Com mais de 20 anos de experiência de seus integrantes na cena musical do Espírito Santo, a Sheep & Parafina se tornou referência quando o assunto é nostalgia musical. O repertório passeia por clássicos do pop-rock, da new wave, do post-punk e da surf music, reunindo sucessos de bandas como A-ha, INXS, Tears for Fears, Men at Work, The Smiths, New Order, U2, The Cure, R.E.M. e Talking Heads.





A banda já passou pelos principais palcos de rock do Estado e acumula no currículo a abertura de apresentações de artistas e grupos nacionais como Falcão, Skank, Legião Urbana, Biquíni Cavadão e Jota Quest. Os shows costumam ser marcados pela interação com o público e pelo clima de celebração aos grandes hits que atravessaram gerações.





Depois da apresentação dos capixabas, o público acompanhará mais de três horas de shows internacionais em uma turnê que passará por apenas seis cidades brasileiras.