Auditores fiscais do ES passam a ter teto salarial igual ao de ministro do STF

A chamada “reestruturação” da administração tributária, conforme a proposta encaminhada à Ales pelo governo do Estado, busca adequar a administração tributária ao novo modelo criado pela reforma e garantir a continuidade da arrecadação.





Com a reforma, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS estadual) e o Imposto sobre Serviços (ISS municipal) serão substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), administrado por um comitê formado por representantes da União, dos Estados e dos municípios.





Como o novo órgão poderá contar com servidores cedidos pelos Estados e municípios, a reforma passou a permitir a adoção de um teto remuneratório único para as carreiras da administração tributária.





Segundo Geraldo Pinheiro, presidente do Sindicato do Pessoal do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado do Espírito Santo (Sindifiscal-ES), o limite remuneratório passa a valer para todos os servidores das administrações tributárias, dos estados e municípios, não apenas para aqueles que são cedidos ao comitê.





"Aliás, os funcionários são cedidos para o comitê gestor a título de cessão, mas as regras funcionais deles são as mesmas de cada ente federado. Então, um servidor auditor fiscal ou um procurador de estado que é cedido para o comitê, ele vai ter algumas regras específicas, algum tipo de gratificação, mas ele permanece sendo um servidor do Espírito Santo", afirmou Pinheiro.





Diante disso, uma das emendas ao texto original enviado pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB) à Casa de Leis determina que “as vantagens de natureza remuneratória e indenizatória pagas pelo ente federado de origem deverão ser restringidas por ato do Poder Executivo do respectivo ente, excetuado o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente pelo efetivo exercício do cargo”.





Como explicou a relatora da proposta em comissão especial, a deputada estadual Janete de Sá, o trecho, que teve origem na Secretaria da Fazenda, objetiva “única e exclusivamente” impedir que haja duplicidade de pagamento, o que extrapolaria o limite remuneratório permitido.





A regra que permitiu a equiparação salarial dos auditores fiscais dos Estados e dos municípios à da administração pública federal foi incluída na PEC da reforma tributária durante a tramitação do texto no Senado, e aprovada na Câmara dos Deputados em dezembro de 2023.





À época, o relator da proposta, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou que parte dos entes federados era contra a mudança por temer “forte pressão dos salários dos fiscos estaduais e municipais”.





Já os favoráveis ao trecho defenderam que a medida deve valorizar os servidores responsáveis pela arrecadação tributária.