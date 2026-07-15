Psol e Rede se reúnem nesta quarta-feira para discutir candidatura ao Senado

Já de outro lado, a Rede se posiciona contra a candidatura do psolista e deseja se aliar ao grupo do ex-governador Renato Casagrande (PSB), que pretende conquistar uma das vagas disponíveis no Senado e também eleger Ricardo Ferraço (MDB) como seu sucessor ao governo do Estado.





Segundo o presidente do Psol capixaba, Wellington Barros, o encontro, que deve acontecer no final da tarde, servirá para discutir tanto a candidatura majoritária quanto as proporcionais (cargos de deputado federal e estadual) da federação.





Já a porta-voz da Rede no Estado, Laís Garcia, disse que a legenda está “dialogando sobre todo o processo eleitoral”. Ela também afirmou que o partido quer construir o que chamam de "consenso progressivo”.





“Isso não significa, necessariamente, que chegaremos a um consenso, mas sim que estamos comprometidos com um método de construção coletiva de decisões, cujo objetivo não é alcançar unanimidade imediata nem impor a vontade da maioria a qualquer custo”, afirmou.





Para o próprio pré-candidato Carlos Fabian, que não estará na reunião, a expectativa é de resolução e manutenção de seu nome na disputa.





"A expectativa é que isso se resolva nessa reunião. A gente continua com todo o esforço. Para o Psol, esse debate (sobre manter ou não a candidatura) não está colocado, e a gente está fazendo de tudo para ajustar isso na federação”, disse o pré-candidato.





A deputada estadual Camila Valadão, nome que representa o Psol na Assembleia Legislativa do Estado (Ales), disse que apoiar Ferraço para o governo é "incoerente", visto que ele é um "candidato de direita". Segundo a parlamentar, se o impasse não for resolvido localmente, as instâncias nacionais serão acionadas.





"Se não for possível (chegar a um consenso), a gente vai recorrer para as instâncias nacionais. Se houver uma tentativa de nos impor este palanque (de Casagrande e Ferraço), nós vamos fazer o constrangimento público, porque é incompatível isso com o que hoje se estabelece a nossa federação em âmbito nacional".





Reafirmando o apoio aos candidatos do PT para as demais vagas em disputa nas Eleições 2026, tanto a deputada quanto Fabian reiteram que a candidatura é legítima e deve seguir como opção disponível aos eleitores capixabas.