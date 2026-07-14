Vereadores querem fixar nova data para eleição na Câmara de Vitória

Um mês após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir que a eleição da presidência da Câmara de Vereadores antecipada para agosto era inconstitucional, o tema levanta nova polêmica na Casa de Leis. Um grupo de 16 parlamentares assina um projeto de resolução, protocolado na segunda-feira (13), em que a data para a escolha da Mesa Diretora no Legislativo da Capital fica fixada em 1 de outubro.





O autor da matéria é o vereador Dalto Neves (Solidariedade). Em conversa com a reportagem na tarde desta terça-feira (14), o parlamentar alegou que o projeto foi apresentado visando à definição de uma data para a eleição interna na Câmara.





“Nós não estamos mudando nada do que foi determinado pelo STF sobre a eleição da presidência da Câmara de Vitória. O que acontece é que o STF não cita uma data, apenas afirma que deve ocorrer a partir de outubro. Então, não vejo qualquer problema em propor que seja realizada no primeiro dia do mês informado na decisão”, afirma o vereador.





Outro argumento apresentado por Dalto Neves é o de que a eleição em 1º de outubro permite que a transição entre as duas presidências ocorra com tranquilidade e transparência.





“Não tem como eleger a Mesa Diretora em 1º de janeiro e fazer a transição no mesmo dia, porque há coisas que precisam ser questionadas ao presidente que deixa o cargo, entre elas os contratos firmados pela Câmara na gestão dele”, diz Dalto Neves.





A proposta apresentada por Dalto Neves teve adesão de outros 15 vereadores.





Já o requerimento para que a matéria tramitasse em regime de urgência, apresentado na sessão plenária desta terça-feira (14), foi assinado por 15 parlamentares, incluindo o próprio autor.