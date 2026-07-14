Entenda o esquema que causou prejuízo milionário a mineradora no ES

De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o primeiro esquema, descoberto em maio deste ano, era responsável pelo desvio das bobinas e possuía funções bem definidas entre os integrantes.





"Havia o líder interno, que guardava, identificava e quantificava as bobinas para passar as informações para o líder externo, que falsificava e-mails e notas fiscais. Essas informações eram encaminhadas ao motorista que ia de caminhão à empresa, utilizava um crachá de um funcionário e adentrava no galpão", disse o chefe do Departamento Especializada de Investigações Criminais (Deic).





Além deles, três funcionários faziam a logística através de guindastes, colocavam as bobinas em um caminhão e saíam da empresa para revender os produtos em outras cidades da Grande Vitória. Imagens do circuito interno da empresa e do sistema de Cerco Inteligente do Governo do Estado registraram o caminhão deixando a mineradora carregado, seguindo até Guarapari e retornando vazio.





A extração de dados dos celulares dos investigados revelou que o grupo praticava os furtos desde novembro de 2025. As bobinas furtadas ainda não foram recuperadas e os receptadores seguem sem identificação.





No início de junho, quatro funcionários foram presos em flagrante: Cristiano Macedo Dessaune, Francisco Tiago Guerra, Angles Klitzke Detman e Ernande Pacheco Martins. Todos confessaram participação no esquema e responderão pelos crimes de furto qualificado, concurso de pessoas e associação criminosa.





Outros três investigados — Weverton Dias de Oliveira, Robson Rodrigues de Almeida e Aldierio Viana Guimarães — foram indiciados. A reportagem tenta localizar a defesa de todos os envolvidos. O espaço segue aberto para manifestação.