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Em Campinho da Serra II

Adolescente de 14 anos é baleado oito vezes e sobrevive na Serra

O crime aconteceu dois dias após um jovem ser assassinado na mesma região

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 11:42

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 jul 2026 às 11:42
Adolescente é baleado na Serra
Cápsulas de munições ficaram espalhadas pela rua após o crime
 Ronaldo Rodrigues

Um adolescente de 14 anos foi baleado na noite de segunda-feira (13), no bairro Campinho da Serra II, na Serra. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido por oito disparos de arma de fogo no braço, joelho, ombro e cabeça.


Apesar da gravidade dos ferimentos, o adolescente foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, em seguida, encaminhado ao Hospital Estadual Infantil de Vitória, em Bento Ferreira. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.


Uma moradora, que preferiu não ser identificada, contou para a reportagem da TV Gazeta que tudo aconteceu por volta das 20h e que estava dentro de casa quando começou a ouvir os disparos. “Foi tanto tiro, que clareava a rua. Uma coisa que não se espera. Nos escondemos, a criança começou a gritar. É muito difícil.”


Ainda segundo a mulher, antes dos disparos foi possível ouvir o barulho de motocicletas passando pela rua.


De acordo com a PM, no local do crime ninguém soube informar quem efetuou os disparos nem o que teria motivado o ataque.

Segundo crime

Este é o segundo caso registrado em menos de uma semana no bairro. No sábado (11), um jovem de 26 anos foi morto a tiros na mesma região. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que a vítima estava em uma motocicleta quando um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram diversos disparos.


O jovem perdeu o controle da moto, caiu e tentou fugir correndo para os fundos de uma casa, onde foi encontrado já sem vida.


Sobre os dois crimes, a Polícia Civil informou que os casos são investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

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