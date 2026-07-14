Adolescente de 14 anos é baleado oito vezes e sobrevive na Serra

Um adolescente de 14 anos foi baleado na noite de segunda-feira (13), no bairro Campinho da Serra II, na Serra. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido por oito disparos de arma de fogo no braço, joelho, ombro e cabeça.





Apesar da gravidade dos ferimentos, o adolescente foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, em seguida, encaminhado ao Hospital Estadual Infantil de Vitória, em Bento Ferreira. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.





Uma moradora, que preferiu não ser identificada, contou para a reportagem da TV Gazeta que tudo aconteceu por volta das 20h e que estava dentro de casa quando começou a ouvir os disparos. “Foi tanto tiro, que clareava a rua. Uma coisa que não se espera. Nos escondemos, a criança começou a gritar. É muito difícil.”





Ainda segundo a mulher, antes dos disparos foi possível ouvir o barulho de motocicletas passando pela rua.





De acordo com a PM, no local do crime ninguém soube informar quem efetuou os disparos nem o que teria motivado o ataque.