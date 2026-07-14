15 concursos e seleções abrem mais de 1.200 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.200 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 7,5 mil.





Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) têm mais prazo para garantir a participação no concurso público com 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. O atendimento aos candidatos termina no dia 10 de agosto. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.





A corporação também está com inscrições abertas para o processo seletivo de médico psiquiatra temporário. Os ganhos chegam a R$ 7.300,00, mais auxílio-alimentação de R$ 480,00. Os interessados podem se inscrever até 16 de julho.