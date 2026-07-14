AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Efetivos e temporários

15 concursos e seleções abrem mais de 1.200 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

há postos para agente comunitário de saúde, médico psiquiatra, professor, policial militar, veterinário, contador, cuidador, engenheiro agrônomo, entre outras chances

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 11:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jul 2026 às 11:03
Polícia Militar contará com novos soldados em breve
Polícia Militar contará com novos soldados em breve Divulgação / PMES

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.200 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 7,5 mil.


Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) têm mais prazo para garantir a participação no concurso público com 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. O atendimento aos candidatos termina no dia 10 de agosto. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.


A corporação também está com inscrições abertas para o processo seletivo de médico psiquiatra temporário. Os ganhos chegam a R$ 7.300,00, mais auxílio-alimentação de R$ 480,00. Os interessados podem se inscrever até 16 de julho.

A Prefeitura de São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado, tem oito vagas imediatas para a contratação de agentes comunitários de saúde (3) e agentes de combate às endemias (5). Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo. O atendimento aos candidatos vai até o dia 16 de julho.


A Prefeitura de João Neiva, na região Norte, tem dois processos seletivos abertos: um para o magistério e outro para cargos diversos. O salário pode chegar a R$ 4.500,00. O prazo de inscrição varia de acordo com cada seleção.

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam no dia 15 de julho. São 1.414 vagas para profissionais em todo o país, das quais 32 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem os níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40.

Leia Mais Sobre Concurso e Seleção

Onde os aprovados no concurso da Polícia Militar do ES poderão trabalhar

Como é a carreira de quem ingressa na Polícia Militar do ES

Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções

Governo autoriza novos concursos com 316 vagas para Banco Central e Receita Federal

Dataprev abre concurso público com quase 2 mil vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Polícia Militar Prefeitura de Vila Velha Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aprenda a preparar banhos de ervas para abrir caminhos
Imagem de destaque
Sarampo: conheça os sintomas e o esquema de vacinação para adultos e crianças
Conjunto Brasileiro de Ginástica Rítmica
Capixaba conquista duas medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados