15 concursos e seleções abrem mais de 1.200 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.200 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 7,5 mil.
Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) têm mais prazo para garantir a participação no concurso público com 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. O atendimento aos candidatos termina no dia 10 de agosto. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.
A corporação também está com inscrições abertas para o processo seletivo de médico psiquiatra temporário. Os ganhos chegam a R$ 7.300,00, mais auxílio-alimentação de R$ 480,00. Os interessados podem se inscrever até 16 de julho.
A Prefeitura de São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado, tem oito vagas imediatas para a contratação de agentes comunitários de saúde (3) e agentes de combate às endemias (5). Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo. O atendimento aos candidatos vai até o dia 16 de julho.
A Prefeitura de João Neiva, na região Norte, tem dois processos seletivos abertos: um para o magistério e outro para cargos diversos. O salário pode chegar a R$ 4.500,00. O prazo de inscrição varia de acordo com cada seleção.
As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam no dia 15 de julho. São 1.414 vagas para profissionais em todo o país, das quais 32 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem os níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40.
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