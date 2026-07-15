Reforma do Terminal de Carapina começa após quase 10 anos de espera

Após quase dez anos de espera, a reforma do Terminal de Carapina, na Serra, começou a sair do papel nesta semana. Nesta primeira etapa, os serviços estão concentrados em um terreno ao lado da estrutura atual, que será incorporado ao terminal. A estratégia é manter o funcionamento do espaço durante toda a obra, já que cerca de 50 mil passageiros utilizam o local diariamente.
Neste momento, as intervenções ainda não são percebidas pelos usuários. Os trabalhos estão voltados para a preparação da área que, futuramente, receberá parte da operação enquanto o terminal atual passa pela revitalização.
A reforma atende a uma reivindicação antiga dos passageiros, que reclamam das condições do terminal, especialmente dos banheiros, da falta de assentos e do desgaste da estrutura.
"O banheiro é péssimo. Às vezes a gente chega e está fedendo, tem coisas quebradas, e não tem onde sentar. A gente já está cansada depois de um dia de trabalho", relata a repositora Franciele Santana.
A previsão é de que a obra seja concluída no fim de 2027. O investimento estimado é de R$ 20 milhões.
Terminal será ampliado
Além da reforma da estrutura existente, o projeto prevê a ampliação do terminal com a incorporação definitiva do terreno vizinho. A rua que atualmente separa as duas áreas será desativada, formando uma única estrutura.
Com a ampliação, o Terminal de Carapina ganhará novas plataformas de embarque, bicicletário, três bilheterias, estacionamento para ônibus, reorganização das áreas de embarque e desembarque e melhorias na circulação de veículos.
Obra será realizada por etapas
Segundo o governo do Estado, a reforma será executada de forma gradual para reduzir os impactos aos passageiros e à operação do Sistema Transcol.
"Uma obra aqui precisa ser feita um pouco mais devagar. É um terminal que opera 24 horas, tem 50 mil pessoas que circulam todos os dias, então a gente não consegue paralisar parte do terminal", afirmou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
Espera de quase uma década
A modernização do Terminal de Carapina é prometida pelo governo do Estado há quase dez anos. Ao longo desse período, chegou a ser anunciada a construção de um novo terminal em outro endereço, mas o projeto foi abandonado devido ao alto custo das desapropriações e à demora do processo judicial.
A alternativa encontrada foi ampliar e modernizar a estrutura existente, utilizando a área ao lado do terminal, que já pertence ao Estado.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta