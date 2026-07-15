Reforma do Terminal de Carapina começa após quase 10 anos de espera

Após quase dez anos de espera, a reforma do Terminal de Carapina, na Serra, começou a sair do papel nesta semana. Nesta primeira etapa, os serviços estão concentrados em um terreno ao lado da estrutura atual, que será incorporado ao terminal. A estratégia é manter o funcionamento do espaço durante toda a obra, já que cerca de 50 mil passageiros utilizam o local diariamente.





Neste momento, as intervenções ainda não são percebidas pelos usuários. Os trabalhos estão voltados para a preparação da área que, futuramente, receberá parte da operação enquanto o terminal atual passa pela revitalização.





A reforma atende a uma reivindicação antiga dos passageiros, que reclamam das condições do terminal, especialmente dos banheiros, da falta de assentos e do desgaste da estrutura.





"O banheiro é péssimo. Às vezes a gente chega e está fedendo, tem coisas quebradas, e não tem onde sentar. A gente já está cansada depois de um dia de trabalho", relata a repositora Franciele Santana.





A previsão é de que a obra seja concluída no fim de 2027. O investimento estimado é de R$ 20 milhões.