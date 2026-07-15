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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quarta-feira, 15 de julho de 2026

A Lua Nova marca o início de um novo ciclo lunar, que dura, em média, cerca de 29,5 dias
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Julho de 2026 às 14:55

A Lua Nova é considerada uma das melhores fases para observar estrelas, constelações, nebulosas e galáxias (Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock)
A Lua Nova é considerada uma das melhores fases para observar estrelas, constelações, nebulosas e galáxias Crédito: Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock
Nesta quarta-feira, 15 de julho, a Lua está na fase Nova. O satélite natural da Terra entrou nessa etapa do ciclo lunar na terça-feira (14), às 6h45, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Nesse período, a face iluminada do astro pela luz solar fica voltada para o Sol, enquanto a face voltada para a Terra permanece praticamente escura. Por isso, a Lua não pode ser totalmente vista do nosso planeta, tornando-se praticamente invisível no céu noturno.
A Lua Nova marca o início de um novo ciclo lunar, que dura, em média, cerca de 29,5 dias. Como dito, ela acontece quando o astro está alinhado entre a Terra e o Sol, em um fenômeno conhecido pelos astrônomos como conjunção. Esse alinhamento é um evento natural e ocorre aproximadamente uma vez por mês.

Ótimo período para observar o céu

A Lua Nova é considerada uma das melhores fases para observar estrelas, constelações, nebulosas e galáxias. Nesse período, o astro nasce e se põe praticamente com o Sol. Por isso, mesmo durante o dia, sua observação é extremamente difícil.
Como o céu fica mais escuro, há menos interferência da luz refletida pela Lua, aumentando a visibilidade de objetos celestes mais distantes. Por esse motivo, muitos observatórios, fotógrafos e astrônomos amadores aproveitam esse período para realizar observações e registros do céu profundo.
A Lua Nova é vista como um período de recomeços, ciclos e renovação (Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock)
A Lua Nova é vista como um período de recomeços, ciclos e renovação Crédito: Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock

Influência da Lua Nova nas marés e em culturas

A Lua Nova também está associada às marés. Durante essa fase, assim como na Lua Cheia, ocorrem as chamadas marés de sizígia, quando a força gravitacional da Lua e do Sol se combina, provocando marés mais intensas. Esse efeito é amplamente estudado pela ciência e tem influência direta sobre oceanos e ecossistemas costeiros.
Além dos aspectos científicos, a Lua Nova sempre despertou curiosidade ao longo da história. Diversas culturas antigas associavam esse período a recomeços, ciclos e renovação, justamente por marcar o início de uma nova lunação.

Próxima fase da Lua

A mudança entre as fases da Lua acontece em um instante específico, mas a aparência do astro muda gradualmente ao longo dos dias. Após a Lua Nova, uma pequena faixa iluminada começa a surgir no céu do entardecer, dando início ao crescimento da iluminação visível. Segundo o calendário astronômico do INMET, a próxima mudança de fase acontecerá em 21 de julho, quando a Lua entrará na etapa Crescente.

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