Tortas proteicas: 3 receitas fáceis para auxiliar no ganho de massa muscular

Muito além da rotina de treinos, o ganho de massa muscular também depende de uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes essenciais, como as proteínas, fundamentais para a recuperação e o desenvolvimento dos músculos. Nesse contexto, as tortas proteicas se destacam como uma alternativa prática, saborosa e nutritiva. Versáteis e fáceis de preparar, elas podem ser feitas com ingredientes saudáveis e variados, tornando as refeições mais completas e ajudando a manter a dieta sem abrir mão do sabor.
A seguir, confira algumas receitas de tortas proteicas para auxiliar no ganho de massa muscular!
1. Torta proteica de frango com queijo cottage
Ingredientes
Recheio
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 200 g de queijo cottage
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica doce a gosto
Massa
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o frango e o tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, misture o queijo cottage e o cheiro-verde. Reserve.
Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado e o azeite de oliva. Acrescente a farinha de aveia e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio de frango uniformemente e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a torta ficar dourada e firme. Retire do forno e espere amornar. Sirva em seguida.
2. Torta prática de atum com milho-verde
Ingredientes
- 240 g de atum sólido ao natural escorrido
- 3 ovos
- 60 g de milho-verde
- 100 g de goma de tapioca
- 5 colheres de sopa de iogurte natural
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
3. Torta de carne com massa de batata-doce
Ingredientes
Recheio
- 500 g de carne moída magra
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
- 2 batatas-doces cozidas, descascadas e amassadas
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Adicione o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Massa e montagem
Em um liquidificador, bata a batata-doce, os ovos, o leite desnatado e o azeite de oliva até obter um creme homogêneo. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e o sal e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente.
Despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Espalhe o recheio de carne moída e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.