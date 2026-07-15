Os principais sinais de alerta sobre o câncer de boca

O câncer de boca é um tumor maligno que pode se desenvolver em diferentes estruturas da boca e dos lábios. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), ele figura entre os tumores mais frequentes no Brasil, acometendo principalmente homens acima dos 40 anos, embora possa surgir em qualquer pessoa.





O grande desafio dessa doença é o diagnóstico tardio: por começar muitas vezes de forma indolor e discreta, ela é frequentemente confundida com pequenos machucados ou aftas comuns, fazendo com que a maioria dos pacientes só busque ajuda em estágios avançados.





Muitos pacientes ainda chegam ao atendimento especializado quando a doença já está em estágio avançado, exigindo tratamentos mais complexos e com maior impacto funcional e na qualidade de vida. Dados do INCA apontam que 76,3% dos casos de câncer de boca no país são descobertos nos estágios III ou IV, considerados fases avançadas da doença. Para o triênio 2026-2028, o instituto estima mais de 17 mil novos casos anuais de câncer de boca no Brasil, sendo 12.260 entre homens e 4.930 entre mulheres. No Espírito Santo, são esperados 510 novos diagnósticos em 2026.





Embora o dado seja específico sobre câncer de boca, ele ajuda a ilustrar um desafio mais amplo enfrentado nos tumores de cabeça e pescoço: a demora na investigação de sinais persistentes.





O câncer de cabeça e pescoço engloba tumores que podem atingir regiões como boca, língua, garganta, faringe, laringe, cavidade nasal, glândulas salivares e tireoide. Por envolver áreas relacionadas à fala, deglutição, respiração, alimentação e comunicação, o diagnóstico tardio pode tornar o tratamento mais complexo e impactar diretamente a qualidade de vida.