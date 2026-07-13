Sucessos de Michael Jackson serão apresentados em concerto no ES

No próximo dia 26 de julho, às 20h, o Quarteto Bratya sobe ao palco do Teatro SESI, em Jardim da Penha, para apresentar um concerto especial dedicado ao Rei do Pop, reunindo versões instrumentais de alguns dos maiores sucessos da carreira do artista.





A proposta do espetáculo é unir a sofisticação dos instrumentos de cordas à energia e ao ritmo que transformaram Michael Jackson em um dos artistas mais influentes da história da música. O repertório inclui releituras de clássicos que atravessaram gerações, em arranjos criados especialmente para a apresentação.





O Quarteto Bratya é um grupo de câmara brasileiro, pequeno conjunto instrumental ou vocal, formado por Diego Adinolfi (1º violino), Danyel Ignácio (2º violino), Rodney Silveira (viola) e Jonathan Azevedo (violoncelo). O grupo aposta em uma experiência capaz de agradar tanto aos admiradores da música clássica quanto aos fãs do cantor norte-americano, aproximando diferentes estilos e públicos.





Os ingressos custam a partir de R$40 e estão à venda pela plataforma Sympla.