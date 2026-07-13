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Música boa

Sucessos de Michael Jackson serão apresentados em concerto no ES

Espetáculo em Vitória transforma sucessos do Rei do Pop em versões para quarteto de cordas em julho
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 16:30

Quarteto Bratya
Quarteto Bratya Acervo pessoal / Quarteto Bratya

No próximo dia 26 de julho, às 20h, o Quarteto Bratya sobe ao palco do Teatro SESI, em Jardim da Penha, para apresentar um concerto especial dedicado ao Rei do Pop, reunindo versões instrumentais de alguns dos maiores sucessos da carreira do artista.

A proposta do espetáculo é unir a sofisticação dos instrumentos de cordas à energia e ao ritmo que transformaram Michael Jackson em um dos artistas mais influentes da história da música. O repertório inclui releituras de clássicos que atravessaram gerações, em arranjos criados especialmente para a apresentação.

O Quarteto Bratya é um grupo de câmara brasileiro, pequeno conjunto instrumental ou vocal, formado por Diego Adinolfi (1º violino), Danyel Ignácio (2º violino), Rodney Silveira (viola) e Jonathan Azevedo (violoncelo). O grupo aposta em uma experiência capaz de agradar tanto aos admiradores da música clássica quanto aos fãs do cantor norte-americano, aproximando diferentes estilos e públicos. 

Os ingressos custam a partir de R$40 e estão à venda pela plataforma Sympla.

Serviço

Quarteto Bratya (Especial Michael Jackson)

Local: Teatro SESI Vitória, Rua Tupinambás, 240 - Jardim da Penha

Data: 26 de julho de 2026 (Domingo)

Horário: 20h

Ingressos: pela plataforma Sympla

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