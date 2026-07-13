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Praça do Papa

Nazareth faz show gratuito em Vitória nesta quinta (16); veja o que esperar da noite de rock

Banda escocesa promete reunir milhares de fãs em uma celebração ao Dia Mundial do Rock; Lordose Pra Leão abre o show
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 10:43

Nazareth fará show gratuito em Vitória no Dia Mundial do Rock
Nazareth fará show gratuito em Vitória no Dia Mundial do Rock Reprodução/Instagram @nazarethband

Faltam poucos dias para Vitória receber um dos maiores nomes da história do rock mundial. Nesta quinta-feira (16), a banda escocesa Nazareth sobe ao palco da Praça do Papa para um show gratuito que promete reunir milhares de fãs em uma celebração ao Dia Mundial do Rock. A abertura da noite ficará por conta da capixaba Lordose Pra Leão, que prepara uma apresentação especial em homenagem ao histórico Festival Dia D.


A capital capixaba será a única cidade da turnê "Latin America Hits" a receber o espetáculo de forma gratuita. A excursão celebra os mais de 55 anos de carreira do Nazareth e passa por apenas cinco cidades brasileiras.


O show principal promete um repertório recheado de clássicos que atravessaram gerações, como Love Hurts, Hair of the Dog, Dream On, Razamanaz, Holiday e This Flight Tonight. Formada em 1968, na cidade escocesa de Dunfermline, a banda é uma das principais referências do hard rock e acumula mais de duas dezenas de álbuns lançados ao longo da carreira.


Antes da atração internacional, quem assume o palco é a Lordose Pra Leão, uma das bandas mais importantes da cena capixaba. O grupo, que completa 35 anos em 2026, fará um show especial relembrando o Festival Dia D, evento que marcou a história do rock produzido no Espírito Santo entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000.

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Exposição de carros antigos e Giro do Vinil

A programação começa antes mesmo das apresentações musicais. A partir das 19h, a Praça do Papa recebe uma série de atrações para quem pretende chegar cedo ao evento.

O público poderá conferir uma exposição com mais de 35 carros antigos, participar de uma edição especial do Giro do Vinil — tradicional encontro de colecionadores de discos —, visitar a praça de alimentação com food trucks e acompanhar a concentração de motoclubes capixabas, que terão um espaço exclusivo durante o evento.


Com atrações para diferentes públicos, a expectativa é transformar um dos principais cartões-postais da capital em um grande festival ao ar livre, reunindo fãs do rock, famílias, colecionadores e amantes da cultura automotiva em uma noite de celebração.

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