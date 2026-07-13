Faltam poucos dias para Vitória receber um dos maiores nomes da história do rock mundial. Nesta quinta-feira (16), a banda escocesa Nazareth sobe ao palco da Praça do Papa para um show gratuito que promete reunir milhares de fãs em uma celebração ao Dia Mundial do Rock. A abertura da noite ficará por conta da capixaba Lordose Pra Leão, que prepara uma apresentação especial em homenagem ao histórico Festival Dia D.
A capital capixaba será a única cidade da turnê "Latin America Hits" a receber o espetáculo de forma gratuita. A excursão celebra os mais de 55 anos de carreira do Nazareth e passa por apenas cinco cidades brasileiras.
O show principal promete um repertório recheado de clássicos que atravessaram gerações, como Love Hurts, Hair of the Dog, Dream On, Razamanaz, Holiday e This Flight Tonight. Formada em 1968, na cidade escocesa de Dunfermline, a banda é uma das principais referências do hard rock e acumula mais de duas dezenas de álbuns lançados ao longo da carreira.
Antes da atração internacional, quem assume o palco é a Lordose Pra Leão, uma das bandas mais importantes da cena capixaba. O grupo, que completa 35 anos em 2026, fará um show especial relembrando o Festival Dia D, evento que marcou a história do rock produzido no Espírito Santo entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000.
Exposição de carros antigos e Giro do Vinil
A programação começa antes mesmo das apresentações musicais. A partir das 19h, a Praça do Papa recebe uma série de atrações para quem pretende chegar cedo ao evento.
O público poderá conferir uma exposição com mais de 35 carros antigos, participar de uma edição especial do Giro do Vinil — tradicional encontro de colecionadores de discos —, visitar a praça de alimentação com food trucks e acompanhar a concentração de motoclubes capixabas, que terão um espaço exclusivo durante o evento.
Com atrações para diferentes públicos, a expectativa é transformar um dos principais cartões-postais da capital em um grande festival ao ar livre, reunindo fãs do rock, famílias, colecionadores e amantes da cultura automotiva em uma noite de celebração.