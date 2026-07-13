Faltam poucos dias para Vitória receber um dos maiores nomes da história do rock mundial. Nesta quinta-feira (16), a banda escocesa Nazareth sobe ao palco da Praça do Papa para um show gratuito que promete reunir milhares de fãs em uma celebração ao Dia Mundial do Rock. A abertura da noite ficará por conta da capixaba Lordose Pra Leão, que prepara uma apresentação especial em homenagem ao histórico Festival Dia D.





A capital capixaba será a única cidade da turnê "Latin America Hits" a receber o espetáculo de forma gratuita. A excursão celebra os mais de 55 anos de carreira do Nazareth e passa por apenas cinco cidades brasileiras.





O show principal promete um repertório recheado de clássicos que atravessaram gerações, como Love Hurts, Hair of the Dog, Dream On, Razamanaz, Holiday e This Flight Tonight. Formada em 1968, na cidade escocesa de Dunfermline, a banda é uma das principais referências do hard rock e acumula mais de duas dezenas de álbuns lançados ao longo da carreira.





Antes da atração internacional, quem assume o palco é a Lordose Pra Leão, uma das bandas mais importantes da cena capixaba. O grupo, que completa 35 anos em 2026, fará um show especial relembrando o Festival Dia D, evento que marcou a história do rock produzido no Espírito Santo entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000.