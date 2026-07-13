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Araçatiba

Viana terá espetáculo gratuito de balões iluminados à noite; veja programação

Primeiro Campeonato Capixaba da modalidade terá espetáculo noturno com balões iluminados e modelos especiais como Nossa Senhora Aparecida, Bola da Copa e Rinoceronte
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 15:55

Viana recebe festival de balonismo com espetáculo de luzes
Viana recebe festival de balonismo com espetáculo de luzes Olga Gavrilova / Shutterstock

Como parte das comemorações pelos 164 anos de emancipação política de Viana, será realizado entre os dias 17 e 19 de julho o 1º Campeonato Capixaba de Balonismo, evento inédito e gratuito que levará dezenas de balões ao distrito de Araçatiba e colocará o município no mapa estadual da modalidade.

A competição reunirá pilotos e equipes em provas realizadas pela manhã e no fim da tarde. Diferentemente do que muitos imaginam, o balonismo esportivo não é uma corrida de velocidade: vence o piloto que demonstrar maior precisão e estratégia ao lançar pequenas marcações o mais próximo possível de um alvo definido pela organização. 


Os pontos conquistados em Viana valerão para o ranking nacional e poderão garantir ao campeão uma vaga para representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Balonismo de 2027, em Boituva, São Paulo.

Além das provas, o público poderá acompanhar um dos momentos mais aguardados da programação: o Night Glow, espetáculo noturno em que dez balões iluminados permanecem inflados no solo ao som de música, criando um show de luzes e cores no céu de Araçatiba. A atração acontece na sexta-feira (17) e no sábado (18) e contará com balões em formatos especiais, como Nossa Senhora Aparecida, Bola da Copa do Mundo e Rinoceronte.

O público também poderá fazer passeios de balão
O público também poderá fazer passeios de balão Pressmaster / Shutterstock

Quem sempre sonhou em voar de balão também terá a oportunidade de viver a experiência. Durante o evento serão oferecidos passeios turísticos particulares mediante agendamento prévio junto à empresa responsável pela operação.

Com o tema "Araçatiba de todos os tempos", a programação de aniversário de Viana também inclui a tradicional Caminhada Ecocultural, que chega à 25ª edição no domingo (19), reunindo caminhantes e ciclistas em um percurso de aproximadamente 13 quilômetros entre Viana Sede e Araçatiba. Ao final do trajeto, os participantes serão recebidos com apresentações musicais e praça de alimentação.

A programação contará ainda com Festival Gastronômico, shows gratuitos e uma Fan Fest especial para a final da Copa do Mundo, com transmissão da partida em telão e balões temáticos espalhados pelo espaço. Daniel Lube, Thiago e Rodolfo, Denise Pontes, Serginho Black, Rickson Maioli, Ângelo Machado, PH Dias e Alfeu e Banda estão entre as atrações confirmadas.

Os visitantes também poderão aproveitar a passagem por Araçatiba para conhecer dois importantes patrimônios históricos do município: a Igreja Nossa Senhora D'Ajuda e o Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba, que estarão abertos para visitação durante todo o fim de semana.

Serviço

164 anos de Viana | Araçatiba de Todos os Tempos
Data: De 17 a 19 de julho
Horário: A partir das 16h na sexta-feira (17) e no sábado (18), a partir das 6h no domingo (19)
Local: Araçatiba, Viana
Entrada gratuita

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