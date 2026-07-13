Como parte das comemorações pelos 164 anos de emancipação política de Viana, será realizado entre os dias 17 e 19 de julho o 1º Campeonato Capixaba de Balonismo, evento inédito e gratuito que levará dezenas de balões ao distrito de Araçatiba e colocará o município no mapa estadual da modalidade.





A competição reunirá pilotos e equipes em provas realizadas pela manhã e no fim da tarde. Diferentemente do que muitos imaginam, o balonismo esportivo não é uma corrida de velocidade: vence o piloto que demonstrar maior precisão e estratégia ao lançar pequenas marcações o mais próximo possível de um alvo definido pela organização.





Os pontos conquistados em Viana valerão para o ranking nacional e poderão garantir ao campeão uma vaga para representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Balonismo de 2027, em Boituva, São Paulo.





Além das provas, o público poderá acompanhar um dos momentos mais aguardados da programação: o Night Glow, espetáculo noturno em que dez balões iluminados permanecem inflados no solo ao som de música, criando um show de luzes e cores no céu de Araçatiba. A atração acontece na sexta-feira (17) e no sábado (18) e contará com balões em formatos especiais, como Nossa Senhora Aparecida, Bola da Copa do Mundo e Rinoceronte.