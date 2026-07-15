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Coluna Leonel Ximenes

Padeiro capixaba é escolhido o melhor do mundo

Prêmio, conquistado em Singapura, é o maior reconhecimento internacional concedido a um profissional da panificação

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 12:53

Públicado em 

15 jul 2026 às 12:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

João Carlos conquistou o título durante evento promovido pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros (UIBC) em Singapura
João Carlos conquistou o título durante evento promovido pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros (UIBC) em Singapura Divulgação

É de Nova Venécia o melhor padeiro do mundo. João Carlos Butske foi eleito o UIBC World Baker of the Year 2026, maior reconhecimento internacional concedido a um profissional da panificação. A premiação foi anunciada nesta segunda-feira (14), em Singapura, durante evento promovido pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros (UIBC).


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 "Melhor padeiro do ano! Obrigado a cada um que acompanhou, torceu e acreditou. Vocês fazem parte dessa conquista. Representar o Brasil e o Espírito Santo no maior palco da panificação mundial é algo que vou carregar para sempre no coração", postou João Carlos em suas redes sociais.


João começou entregando pão de bicicleta pelas ruas de Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo. O chef atualmente trabalha na padaria Salute, na mesma cidade, e já havia sido eleito o Melhor Padeiro das Américas em 2025, pela Confederação Interamericana da Indústria do Pão (Cipan).


O padeiro capixaba se tornou o segundo brasileiro a conquistar o prêmio — antes dele, o paulista Rogério Shimura foi eleito em 2019. O título coroa uma trajetória marcada pela busca constante por conhecimento, inovação e excelência na produção artesanal. 


A indicação de João Butske ao prêmio foi feita pela Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), que destacou sua dedicação, talento e contribuição para o fortalecimento da panificação brasileira. 


Ao longo dos últimos anos, Butske participou de diversas iniciativas de capacitação e desenvolvimento empresarial promovidas pelo Sebrae/ES.

 


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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