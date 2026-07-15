Padeiro capixaba é escolhido o melhor do mundo

É de Nova Venécia o melhor padeiro do mundo. João Carlos Butske foi eleito o UIBC World Baker of the Year 2026, maior reconhecimento internacional concedido a um profissional da panificação. A premiação foi anunciada nesta segunda-feira (14), em Singapura, durante evento promovido pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros (UIBC).





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"Melhor padeiro do ano! Obrigado a cada um que acompanhou, torceu e acreditou. Vocês fazem parte dessa conquista. Representar o Brasil e o Espírito Santo no maior palco da panificação mundial é algo que vou carregar para sempre no coração", postou João Carlos em suas redes sociais.





João começou entregando pão de bicicleta pelas ruas de Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo. O chef atualmente trabalha na padaria Salute, na mesma cidade, e já havia sido eleito o Melhor Padeiro das Américas em 2025, pela Confederação Interamericana da Indústria do Pão (Cipan).





O padeiro capixaba se tornou o segundo brasileiro a conquistar o prêmio — antes dele, o paulista Rogério Shimura foi eleito em 2019. O título coroa uma trajetória marcada pela busca constante por conhecimento, inovação e excelência na produção artesanal.





A indicação de João Butske ao prêmio foi feita pela Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), que destacou sua dedicação, talento e contribuição para o fortalecimento da panificação brasileira.





Ao longo dos últimos anos, Butske participou de diversas iniciativas de capacitação e desenvolvimento empresarial promovidas pelo Sebrae/ES.