Dia Nacional da Tapioca: veja como ela pode fazer parte de uma alimentação saudável 

A tapioca é versátil e pode ser incluída na rotina de forma saudável Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

Em 15 de julho, é celebrado o Dia Nacional da Tapioca. A data homenageia um dos alimentos mais tradicionais da culinária brasileira, especialmente na região Nordeste, onde não pode faltar à mesa. Protagonista do auge da alimentação “fit”, a tapioca passou a dividir espaço com outras tendências nutricionais nas dietas, mas permanece como um alimento versátil que, quando consumido de forma equilibrada e com recheios nutritivos, pode integrar uma alimentação saudável.

A tapioca é produzida a partir da mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira. O alimento passa por diversos processos para que o amido se separe do líquido, sendo posteriormente seco e peneirado, dando origem à goma hidratada, encontrada nos supermercados. Quando aquecida, essa goma se une de forma natural e dá origem aos famosos discos de tapioca.

“Por ser uma fonte de carboidrato de rápida digestão, a tapioca fornece energia de maneira prática e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. No entanto, apresenta baixo teor de fibras e de alguns micronutrientes”, explica a Prof.ᵃ Dra. Isolda Prado, nutróloga, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e professora de Nutrologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Porém, é possível deixar a tapioca mais nutritiva, de modo que contribua efetivamente para a saúde e o bem-estar. “O ideal é combiná-la com ingredientes nutritivos, ricos em proteínas, fibras e gorduras saudáveis . Essa associação aumenta a saciedade, melhora o perfil nutricional da refeição e favorece combinações alimentares mais conscientes”, acrescenta a médica.

A seguir, a Prof.ᵃ Dra. Isolda Prado explica como incluir a tapioca de maneira equilibrada e saudável na alimentação. Confira!

Tapioca é mais saudável que o pão?

O senso comum costuma dizer que a tapioca é mais saudável que o pão. No entanto, não se pode dizer que um alimento é mais saudável que o outro, sem considerar a composição nutricional e a forma de consumo. A tapioca é, naturalmente, isenta de glúten, o que representa uma vantagem para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten . Porém, é composta basicamente por carboidratos e apresenta baixo teor de fibras.

Por outro lado, alguns tipos de pão, como os integrais, fornecem mais fibras, promovem maior saciedade e ajudam no controle da glicemia. “A escolha entre tapioca e pão deve levar em conta as necessidades e os objetivos de cada pessoa, além de escolhas inteligentes nas combinações de recheios”, explica a Prof.ᵃ Dra. Isolda Prado.

Tapioca pode fazer parte de dietas de emagrecimento

A tapioca pode ser incluída em uma estratégia de emagrecimento, desde que seja consumida em quantidades adequadas e como parte de um plano alimentar equilibrado. Por ter digestão relativamente rápida e menor teor de fibras, o alimento pode gerar menor saciedade quando consumida isoladamente, favorecendo o aumento da ingestão calórica ao longo do dia.

Daí a recomendação de sempre combiná-la com fontes de proteínas e fibras , justamente para prolongar a sensação de saciedade. “O que favorece ou dificulta a perda de peso não é um alimento isolado, mas o conjunto da alimentação e o estilo de vida”, alerta a nutróloga.

Para equilibrar a quantidade de carboidratos da refeição com a tapioca, é preciso pensar no prato como um todo e de forma equilibrada. Se a tapioca for a principal fonte de carboidrato da refeição, é importante não exagerar no consumo de outros alimentos ricos em carboidratos , como batata, sucos açucarados, bolos, biscoitos ou grandes porções de frutas.

A escolha do recheio pode ajudar a tornar a tapioca mais saborosa e nutritiva Crédito: Imagem: Adao | Shutterstock

Recheios para tornar a tapioca mais nutritiva

Ovo mexido ou omelete, frango desfiado, queijos magros como ricota e cottage, atum, queijo branco com tomate, banana com canela e chia, pasta de amendoim em pequenas quantidades e abacate com sementes são ótimas opções para tornar a tapioca mais saborosa e nutritiva. “Também é possível enriquecer a própria massa da tapioca com a adição de chia, linhaça ou farelo de aveia, que contribuem para um maior teor de fibras”, acrescenta a médica.

Cuidados para pessoas com diabetes

Pessoas com diabetes podem consumir a tapioca, mas com moderação e planejamento. Isso porque o alimento possui índice glicêmico relativamente elevado, o que pode aumentar a glicemia mais rápido, quando consumido isoladamente.

“O ideal é controlar a porção, evitar recheios ricos em açúcares, preferir combinações que retardem a absorção da glicose, como frango, ovos, queijos magros e sementes, e sempre seguir a orientação individualizada de um profissional de saúde”, explica a nutróloga.

Contraindicações no consumo da tapioca

A tapioca é um alimento seguro para a maioria das pessoas, mas alguns grupos devem consumi-la com maior atenção: pessoas com diabetes ou resistência à insulina, indivíduos com hipertrigliceridemia e, embora seja incomum, pessoas alérgicas à mandioca. Nesses casos, o alimento deve ser evitado.