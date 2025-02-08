As receitas de padeiro do ES eleito o melhor da América Latina

João Carlos Butske da Silva ama o que faz e conta como iniciou a profissão que nem imaginava seguir Crédito: Arquivo pessoal

Vindo de uma família humilde de Nova Venécia, João saiu de casa cedo, aos 16 anos, e estudou em Alegre, no Sul capixaba, onde se formou técnico agrícola. Até aquele momento não imaginava trabalhar em uma padaria, muito menos ser padeiro. “Meu sonho era continuar lá [em Alegre], queria me especializar na área de Zootecnia, mas eu precisei voltar para Nova Venécia porque não tinha condições financeiras de me manter. Depois de chegar, minha mãe conseguiu dois empregos para mim, uma vaga em padaria e outra em cerâmica. Pensei: na padaria deve ser um serviço mais leve”, lembrou, sorrindo.

DE AJUDANTE DE EMBALADOR A PROPRIETÁRIO

Em 1998 começou a trajetória de João na Padaria Salute, localizada no Centro de Nova Venécia. “Meu cargo era de ajudante de embalador, mas eu também entregava pães de bicicleta e café nos bancos da cidade, lavava latas, caixas plásticas, limpava o depósito e separava sacaria de trigo. Foi um período muito difícil na minha vida”, desabafou.

"Foi meu primeiro emprego e comecei desmotivado, pensando em desistir porque não era o que queria fazer" João Paulo Butske - Padeiro

Querendo melhorar de vida, João pretendia fazer uma faculdade e começou a estudar Administração. Após um ano e dois meses de serviço, ele ascendeu à posição de ajudante de padeiro. Mas como se manter se o salário era de R$ 270 e a mensalidade do curso R$ 267? “Eu não enxergava outra oportunidade de crescimento, se não estivesse estudando. Muitas vezes eu saía da padaria e ia para faculdade caminhando, pois não tinha dinheiro para pagar o ônibus, e, algumas vezes, quando acabava a aula, voltava direto para a padaria para trabalhar”, contou.

João Carlos Butske da Silva, padeiro de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, premiado internacionalmente Crédito: Arquivo pessoal

Quando soube de um curso de padeiro ofertado pelo Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães), em Vitória, João não pensou duas vezes, mesmo que precisasse passar 30 dias na Capital e faltar às aulas da faculdade. “Vi o curso como uma oportunidade para ganhar mais e pagar os estudos. Coloquei no meu coração que eu queria ser padeiro”, ressaltou.

O curso realizado em 2002 foi fundamental para o crescimento de João. No ano seguinte, conseguiu uma vaga na equipe de padeiros e, em 2005, concluiu o ensino superior e formou-se administrador. “Neste período, o que eu ia aprendendo na faculdade, implantava no setor de produção. Os temas sempre eram relacionados ao setor de panificação. Isso me levou a desenvolver um trabalho de conclusão de curso que foi aprovado com a nota 10 com louvor sobre redução de desperdício”, contou, orgulhoso.

João também participa de ações com crianças e dissemina conhecimento sobre a profissão Crédito: Arquivo pessoal

Quando terminou a graduação, o padeiro morava no porão de uma casa com a esposa e uma filha. Mas a história começou a mudar em 2007, momento em que passou a participar de palestras e teve o trabalho reconhecido em uma premiação nacional como padaria empreendedora e também um concurso padeiro e confeiteiro Nota 10 do Espírito Santo. “Foi quando dei início a uma especialização em Gestão em Segurança Alimentar e fui convidado para dar aula na faculdade. Fiz ainda mais uma pós-graduação em Engenharia da Produção”, afirmou.

E o resultado da dedicação veio. “Busquei me especializar na área de fermentação natural e sou um pioneiro no Espírito Santo. Surgiram convites em feiras e palestras, ganhei prêmios e fui me apaixonando nesse segmento”, explicou.

"Ser padeiro é motivo de muita honra e alegria. Gosto do chão de fábrica, de criar e inovar" João Paulo Butske - Chef padeiro

João conta com orgulho toda a árdua trajetória até alcançar o sucesso Crédito: Arquivo pessoal

Hoje, depois da longa trajetória, João é sócio proprietário da padaria onde entrou lá atrás como ajudante de embalador. Agora aguarda para o evento que vai escolher o melhor padeiro do mundo que deve ocorrer neste ano. “Reconhecimento é um processo. Precisa estudar, se qualificar e ter persistência. Você tem que plantar para colher”, finalizou.

UMA RECEITA DE BRINDE