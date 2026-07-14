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Para toda da família

Disquinho Voador: Serra recebe baile infantil gratuito ao som de discos de vinil

Evento marca a estreia da versão infantil de um projeto já conhecido do público capixaba; confira a programação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 15:27

Disquinho Voador terá música, dança e diversão para famílias
Disquinho Voador terá música, dança e diversão para famílias Paulo Marcos / Canva

Depois de conquistar muitos capixabas, o projeto Disco Voador vai ganhar uma versão voltada para os pequenos. No próximo domingo (19), acontece a primeira edição do Disquinho Voador, baile infantil que promete transformar o Shopping Mestre Álvaro, na Serra, em uma pista de dança para toda a família.

A proposta do evento é reunir crianças, pais e responsáveis em uma tarde de música e brincadeiras ao som de discos de vinil. O repertório foi pensado especialmente para o público infantil, mas com espaço também para canções que também vão embalar os adultos e criar momentos de diversão entre diferentes gerações.

Com entrada gratuita, o evento acontece das 15h às 18h e os ingressos devem ser reservados antecipadamente pelo Sá App. Para garantir a participação, basta acessar o aplicativo, selecionar o banner do Disquinho Voador e realizar a reserva.

Durante a programação, o público também contará com opções de alimentação, incluindo pipoca, algodão-doce, refrigerantes, sucos e água à venda no local.

Programe-se

Disquinho Voador
Data: 19 de julho (domingo)
Horário: Das 15h às 18h
Local: Pátio Shopping Mestre Álvaro, na Serra
Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pelo Sá App

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