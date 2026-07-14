Disquinho Voador: Serra recebe baile infantil gratuito ao som de discos de vinil

Depois de conquistar muitos capixabas, o projeto Disco Voador vai ganhar uma versão voltada para os pequenos. No próximo domingo (19), acontece a primeira edição do Disquinho Voador, baile infantil que promete transformar o Shopping Mestre Álvaro, na Serra, em uma pista de dança para toda a família.





A proposta do evento é reunir crianças, pais e responsáveis em uma tarde de música e brincadeiras ao som de discos de vinil. O repertório foi pensado especialmente para o público infantil, mas com espaço também para canções que também vão embalar os adultos e criar momentos de diversão entre diferentes gerações.





Com entrada gratuita, o evento acontece das 15h às 18h e os ingressos devem ser reservados antecipadamente pelo Sá App. Para garantir a participação, basta acessar o aplicativo, selecionar o banner do Disquinho Voador e realizar a reserva.





Durante a programação, o público também contará com opções de alimentação, incluindo pipoca, algodão-doce, refrigerantes, sucos e água à venda no local.