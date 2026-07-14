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Erica Neves

Artigo de Opinião

É presidente da OAB-ES
Erica Neves

Inteligência Artificial e advocacia: a tecnologia amplia, mas não substitui o olhar humano

O futuro da advocacia não está na escolha entre tecnologia ou atuação humana. Está na capacidade de integrar as duas dimensões de forma inteligente
Erica Neves
É presidente da OAB-ES

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 16:05

Publicado em 

14 jul 2026 às 16:05

A inteligência artificial deixou de ser uma tendência para se tornar uma realidade presente em praticamente todos os setores da sociedade. Na advocacia, não é diferente. Ferramentas capazes de analisar documentos, organizar informações, realizar pesquisas e automatizar tarefas já fazem parte da rotina de muitos profissionais, trazendo ganhos importantes de produtividade e eficiência.


Diante desse cenário, uma pergunta surge com frequência: qual será o papel da advocacia na era da inteligência artificial?


A resposta é clara. A tecnologia transforma a forma como trabalhamos, mas não substitui a essência da atuação jurídica. O exercício da advocacia continua fundamentado em competências humanas que nenhuma máquina é capaz de reproduzir integralmente.

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A inteligência artificial pode auxiliar na busca por informações, na elaboração de minutas e na organização de dados. Pode reduzir o tempo gasto em atividades repetitivas e permitir que o profissional da advocacia se dedique mais às estratégias, ao atendimento dos clientes e à construção de soluções jurídicas mais qualificadas.


Mas existem atribuições que permanecem exclusivamente humanas.


A interpretação do caso concreto, a definição de estratégias processuais, a capacidade de negociação, a leitura das nuances de cada conflito e, principalmente, a construção de relações de confiança são elementos que dependem da sensibilidade, da experiência e do discernimento profissional.


O Direito lida com pessoas, histórias, expectativas e direitos fundamentais. Nenhum algoritmo é capaz de compreender integralmente as particularidades humanas que estão presentes em cada demanda submetida ao sistema de Justiça.


Por isso, a inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta de apoio, e não como substituta da atuação profissional.


Ao mesmo tempo, é fundamental que sua utilização ocorra de forma responsável e ética. A proteção de dados, a preservação do sigilo profissional, a transparência sobre o uso dessas ferramentas e a supervisão humana permanente são princípios indispensáveis para garantir segurança jurídica e confiança nas relações entre advogados e clientes.

IA e advocacia
IA e advocacia Pixabay

A própria Ordem dos Advogados do Brasil tem acompanhado de perto essa transformação, estimulando o debate e orientando a advocacia sobre o uso adequado das novas tecnologias. A inovação é bem-vinda e necessária, mas deve caminhar lado a lado com os valores que sustentam a profissão.


O futuro da advocacia não está na escolha entre tecnologia ou atuação humana. Está na capacidade de integrar as duas dimensões de forma inteligente.


Os profissionais que souberem utilizar a inteligência artificial com responsabilidade certamente terão mais eficiência e melhores condições de atender às demandas de um mundo cada vez mais dinâmico. 


Mas a palavra final continuará sendo do advogado e da advogada, que carregam a responsabilidade ética, técnica e social de defender direitos, interpretar a lei e promover a Justiça.


Em tempos de inteligência artificial, a advocacia se moderniza, evolui e incorpora novas ferramentas. Mas sua essência permanece a mesma: pessoas defendendo pessoas, com conhecimento, responsabilidade e compromisso com a cidadania.

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