Inteligência Artificial e advocacia: a tecnologia amplia, mas não substitui o olhar humano

A inteligência artificial pode auxiliar na busca por informações, na elaboração de minutas e na organização de dados. Pode reduzir o tempo gasto em atividades repetitivas e permitir que o profissional da advocacia se dedique mais às estratégias, ao atendimento dos clientes e à construção de soluções jurídicas mais qualificadas.





Mas existem atribuições que permanecem exclusivamente humanas.





A interpretação do caso concreto, a definição de estratégias processuais, a capacidade de negociação, a leitura das nuances de cada conflito e, principalmente, a construção de relações de confiança são elementos que dependem da sensibilidade, da experiência e do discernimento profissional.





O Direito lida com pessoas, histórias, expectativas e direitos fundamentais. Nenhum algoritmo é capaz de compreender integralmente as particularidades humanas que estão presentes em cada demanda submetida ao sistema de Justiça.





Por isso, a inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta de apoio, e não como substituta da atuação profissional.





Ao mesmo tempo, é fundamental que sua utilização ocorra de forma responsável e ética. A proteção de dados, a preservação do sigilo profissional, a transparência sobre o uso dessas ferramentas e a supervisão humana permanente são princípios indispensáveis para garantir segurança jurídica e confiança nas relações entre advogados e clientes.