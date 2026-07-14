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Entenda o caso

Anitta põe fim a processo por vídeo viral após acordo na justiça

Após condenação, cantora abriu mão de recorrer e fechou acordo após disputa envolvendo vídeo que viralizou nas redes sociais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 15:41

Cantora Anitta
Cantora Anitta Jhuan Martins / Globo

Depois de anos de disputa judicial, Anitta decidiu encerrar de vez uma das polêmicas envolvendo a divulgação de sua carreira. A cantora fechou um acordo e colocou um ponto final no processo movido por uma promotora de vendas que alegava ter tido sua imagem utilizada sem autorização em um vídeo que viralizou nas redes sociais e acabou sendo associado à campanha de lançamento de um dos álbuns da artista.

Segundo informações divulgadas pelo site OFuxico, o caso chegou à 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reformou a decisão de primeira instância e condenou a cantora ao pagamento de indenização por danos morais. 

Para encerrar a disputa, Anitta aceitou os termos do acordo homologado pela Justiça e se comprometeu a pagar R$ 33 mil à autora da ação. A artista também abriu mão de recorrer da decisão.

Em contrapartida, a promotora de vendas concedeu uma quitação ampla, geral e irrevogável, declarando não possuir mais qualquer reivindicação relacionada ao caso.

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