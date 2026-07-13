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Apresentadora abandona programa ao vivo após chorar e acusar colega de humilhação

A jornalista Marta Gómez Montero interrompeu sua participação no programa Malas Lenguas Noche, chorou diante dos colegas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 15:08

Marta Gómez Montero interrompeu participação em debate da TVE
Marta Gómez Montero interrompeu participação em debate da TVE Reprodução
Uma transmissão ao vivo da emissora pública espanhola TVE terminou em clima de tensão no último sábado (11).
A jornalista Marta Gómez Montero interrompeu sua participação no programa Malas Lenguas Noche, chorou diante dos colegas e deixou o estúdio após acusar o apresentador Jesús Cintora de tê-la humilhado repetidas vezes durante a atração.
A cena surpreendeu tanto os participantes da bancada quanto o público que acompanhava o debate. Em meio à discussão, Marta pediu a palavra e fez um desabafo emocionado antes de decidir abandonar o programa.
"Desculpa, você não vai me humilhar de novo. Me sinto absolutamente humilhada", afirmou a jornalista.
Em seguida, ela explicou que suportou a situação por muito tempo, mas que havia chegado ao limite.
"Aguentei durante muito tempo. Aguentei para pagar as contas, pelos meus filhos, mas não aguento mais", declarou, emocionada.
Antes de deixar o estúdio, Marta fez uma referência ao romance "O Coronel Não Tem Ninguém para Lhe Escrever", de Gabriel García Márquez, para ilustrar seu sentimento diante da situação.
"Existe um livro magnífico chamado O Coronel não tem ninguém para escrever para ele, em que a mulher pergunta ao protagonista o que eles vão comer, e ele responde: 'merda'. Pois bem, Cintora, eu prefiro comer merda", disse.
Logo depois, a jornalista recolheu seus pertences, retirou o microfone e saiu do estúdio ao vivo. Jesús Cintora ainda tentou conversar com a colega e impedir sua saída, mas ela não respondeu e deixou o local.
A repercussão do episódio levou o apresentador a se pronunciar poucas horas depois. Em uma publicação nas redes sociais, Cintora pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que Marta continua sendo bem-vinda no programa.
O jornalista também tentou explicar o que, segundo sua versão, motivou o desentendimento durante a transmissão.
"Às vezes, faço um gesto para que a pessoa não interrompa os outros, não fale enquanto outra pessoa está falando e espere sua vez de participar. Era apenas um gesto para que aguardasse o momento de falar", justificou.
A crise também mobilizou a direção da TVE. O presidente da emissora pública, José Pablo López Sánchez, publicou uma mensagem de apoio à jornalista e lamentou o ocorrido.
"Você é uma profissional magnífica e uma pessoa excelente. A TVE continuará sendo um espaço onde sua voz e seu talento serão valorizados", escreveu.

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