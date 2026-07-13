Apresentadora abandona programa ao vivo após chorar e acusar colega de humilhação

Marta Gómez Montero interrompeu participação em debate da TVE Reprodução

Uma transmissão ao vivo da emissora pública espanhola TVE terminou em clima de tensão no último sábado (11).

A jornalista Marta Gómez Montero interrompeu sua participação no programa Malas Lenguas Noche, chorou diante dos colegas e deixou o estúdio após acusar o apresentador Jesús Cintora de tê-la humilhado repetidas vezes durante a atração.

Marta Gómez monta el show en #MalasLenguasN



“Prefiero comer mierda”



Si te quieres ir te levantas y te vas, no esperas a tener la atención de las cámaras y te pones a recitar la biblia mirando a cámara



Si veis el programa, nadie la ha humillado



¿A ver si es que la han fichado… pic.twitter.com/JQirDNIVBz — Ｊｕｄｉｔ 🔻 (@judit_sinhache) July 12, 2026

A cena surpreendeu tanto os participantes da bancada quanto o público que acompanhava o debate. Em meio à discussão, Marta pediu a palavra e fez um desabafo emocionado antes de decidir abandonar o programa.

"Desculpa, você não vai me humilhar de novo. Me sinto absolutamente humilhada", afirmou a jornalista.

Em seguida, ela explicou que suportou a situação por muito tempo, mas que havia chegado ao limite.

"Aguentei durante muito tempo. Aguentei para pagar as contas, pelos meus filhos, mas não aguento mais", declarou, emocionada.

Antes de deixar o estúdio, Marta fez uma referência ao romance "O Coronel Não Tem Ninguém para Lhe Escrever", de Gabriel García Márquez, para ilustrar seu sentimento diante da situação.

"Existe um livro magnífico chamado O Coronel não tem ninguém para escrever para ele, em que a mulher pergunta ao protagonista o que eles vão comer, e ele responde: 'merda'. Pois bem, Cintora, eu prefiro comer merda", disse.

Logo depois, a jornalista recolheu seus pertences, retirou o microfone e saiu do estúdio ao vivo. Jesús Cintora ainda tentou conversar com a colega e impedir sua saída, mas ela não respondeu e deixou o local.

A repercussão do episódio levou o apresentador a se pronunciar poucas horas depois. Em uma publicação nas redes sociais, Cintora pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que Marta continua sendo bem-vinda no programa.

O jornalista também tentou explicar o que, segundo sua versão, motivou o desentendimento durante a transmissão.

En Malas Lenguas hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las… — Jesús Cintora (@JesusCintora) July 12, 2026

"Às vezes, faço um gesto para que a pessoa não interrompa os outros, não fale enquanto outra pessoa está falando e espere sua vez de participar. Era apenas um gesto para que aguardasse o momento de falar", justificou.

A crise também mobilizou a direção da TVE. O presidente da emissora pública, José Pablo López Sánchez, publicou uma mensagem de apoio à jornalista e lamentou o ocorrido.

"Você é uma profissional magnífica e uma pessoa excelente. A TVE continuará sendo um espaço onde sua voz e seu talento serão valorizados", escreveu.