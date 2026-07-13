Jay-Z faz Rihanna subir ao palco em show, e artista brinca: 'Estou meio enferrujada'

Rihanna canta em show de Jay-Z Reprodução

Jay-Z encerrou neste domingo (12) sua residência de três noites no Yankee Stadium, em Nova York, com um espetáculo marcado por participações de peso e momentos que rapidamente repercutiram nas redes sociais.

Entre eles, um dos mais comentados foi o retorno de Rihanna ao palco, ainda que como convidada especial, ocasião em que a cantora brincou sobre o longo período afastada das apresentações ao vivo. "Vocês sabem que estou meio enferrujada, né? Faz tempo que não subo ao palco. Vocês estão comigo?", disse ao público.

A apresentação, batizada de Extra Innings, fechou as comemorações pelos 25 anos de "The Blueprint" e pelos 30 anos de "Reasonable Doubt", dois dos álbuns mais importantes da trajetória de Jay-Z. Apesar de ter começado com horas de atraso devido a problemas no acesso ao estádio, o show se estendeu por quase três horas e foi descrito pela imprensa americana como uma celebração grandiosa da carreira do rapper.

O momento de Rihanna foi um dos pontos altos da noite. Longe de uma turnê e de apresentações frequentes nos últimos anos, a artista dividiu o palco com Jay-Z para interpretar "Run This Town", parceria originalmente gravada também com Kanye West.

Em seguida, ela ainda apresentou o sucesso "Bitch Better Have My Money", levando o estádio ao delírio. A breve fala sobre estar "enferrujada" rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, o que alimentou os pedidos dos fãs por um retorno definitivo da cantora aos palcos.

Outra presença bastante aguardada foi Beyoncé. A cantora, que já havia participado da primeira noite da residência, voltou ao palco para interpretar "Drunk in Love" ao lado do marido. A participação reforçou o caráter familiar e comemorativo da série de shows, que também contou com nomes como Usher, Pharrell Williams, Clipse, Jermaine Dupri, Teyana Taylor, Swizz Beatz, Jeezy, Fat Joe, Jadakiss e The-Dream.