Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Jay-Z faz Rihanna subir ao palco em show, e artista brinca: 'Estou meio enferrujada'
Teve que ir

Jay-Z faz Rihanna subir ao palco em show, e artista brinca: 'Estou meio enferrujada'

Rapper esteve no Yankee Stadium ao lado da mulher, Beyoncé; assista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 11:17

Rihanna canta em show de Jay-Z
Rihanna canta em show de Jay-Z Reprodução
Jay-Z encerrou neste domingo (12) sua residência de três noites no Yankee Stadium, em Nova York, com um espetáculo marcado por participações de peso e momentos que rapidamente repercutiram nas redes sociais.
Entre eles, um dos mais comentados foi o retorno de Rihanna ao palco, ainda que como convidada especial, ocasião em que a cantora brincou sobre o longo período afastada das apresentações ao vivo. "Vocês sabem que estou meio enferrujada, né? Faz tempo que não subo ao palco. Vocês estão comigo?", disse ao público.
A apresentação, batizada de Extra Innings, fechou as comemorações pelos 25 anos de "The Blueprint" e pelos 30 anos de "Reasonable Doubt", dois dos álbuns mais importantes da trajetória de Jay-Z. Apesar de ter começado com horas de atraso devido a problemas no acesso ao estádio, o show se estendeu por quase três horas e foi descrito pela imprensa americana como uma celebração grandiosa da carreira do rapper.
O momento de Rihanna foi um dos pontos altos da noite. Longe de uma turnê e de apresentações frequentes nos últimos anos, a artista dividiu o palco com Jay-Z para interpretar "Run This Town", parceria originalmente gravada também com Kanye West.
Em seguida, ela ainda apresentou o sucesso "Bitch Better Have My Money", levando o estádio ao delírio. A breve fala sobre estar "enferrujada" rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, o que alimentou os pedidos dos fãs por um retorno definitivo da cantora aos palcos.
Outra presença bastante aguardada foi Beyoncé. A cantora, que já havia participado da primeira noite da residência, voltou ao palco para interpretar "Drunk in Love" ao lado do marido. A participação reforçou o caráter familiar e comemorativo da série de shows, que também contou com nomes como Usher, Pharrell Williams, Clipse, Jermaine Dupri, Teyana Taylor, Swizz Beatz, Jeezy, Fat Joe, Jadakiss e The-Dream.
Antes mesmo de a apresentação começar, Jay-Z tentou amenizar o atraso ao falar com bom humor sobre a longa espera. "Vamos até umas 5 da manhã, então não se assustem", brincou pouco depois de subir ao palco, já por volta da 1h da manhã. Embora o comentário tenha sido feito em tom descontraído, o espetáculo terminou perto das 3h, após hits percorrerem as diferentes fases da carreira dele.

Veja Também 

Escultura de Iemanjá no Pier de Camburi

Irmã de Beyoncé posta foto da escultura de Iemanjá em Camburi

Imagem de destaque

Mulher que acusou Jay-Z diz ter sido pressionada por advogado para dar queixa

Capixaba Hevellyn Valadão se apresentou no Domingão do Huck.

Cantora do ES se apresenta no Domingão e é elogiada por Luciano Huck: “Rihanna capixaba”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beyoncé Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Por que o corretor de imóveis nunca sairá de cena
Thiago de Moraes Lima, de 37 anos, foi detido após esistir à abordagem e agredir agente da Guarda Municipal em Vitória
Advogado é detido suspeito de resistir a abordagem e agredir agente da Guarda em Vitória
Imagem de destaque
8 dicas para saber se o seu cachorro está saudável 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados