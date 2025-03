Famosos

Mulher que acusou Jay-Z diz ter sido pressionada por advogado para dar queixa

Suposta vítima conta em áudio a investigadores ligados ao rapper que ele não teve nenhum contato sexual com ela

Na gravação, o investigador perguntou a ela se Jay-Z não tinha tido nenhum contato sexual com ela, e Jane Doe respondeu que não.>

O advogado dela, Tony Buzbee, disse à ABC que a afirmação de que ele a tinha pressionado era uma "mentira descarada" e ia contra "todas as evidências documentadas".>

Depois de ter acusado o rapper, ela retirou a queixa em fevereiro, por medo de ataques dos fãs do músico.>

Jay-Z, que vendeu mais de 140 milhões de álbuns, é um dos artistas mais populares do mundo. Ele é casado com Beyoncé, com quem tem três filhos. Seu advogado disse que isso impactou a família Carter.>