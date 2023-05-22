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Casa nova

Beyoncé e Jay-Z compram a mansão mais cara da Califórnia, diz site

Avaliada em quase R$ 1 bilhão, a residência é o segundo negócio imobiliário mais caro dos Estados Unidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 09:32

Beyoncé e Jay-Z para o MET Gala de 2015
Beyoncé e Jay-Z para o MET Gala de 2015 Crédito: Reuters/Folhapress
Beyoncé e Jay-Z compraram uma mansão de 30 mil metros quadrados avaliada em US$ 200 milhões, o equivalente a R$ 1 bilhão, na Califórnia. De acordo com o site TMZ, é o segundo negócio imobiliário mais caro dos Estados Unidos.
A residência, projetada pelo arquiteto japonês Tadao Ando, está localizada em um penhasco em Malibu, com vista privilegiada para o Oceano Pacífico, na área de Paradise Cove, também conhecida como "Billionaires Row" ("Linha dos Bilionários" em tradução).
A mansão pertenceu e foi construída por William Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo. Ele levou quase 15 anos para construir a estrutura do imóvel.
Essa é a segunda gigantesca residência do casal em Los Angeles. A primeira, em 2017, está localizada em Bel-Air e foi avaliada por US$ 88 milhões, mas depois das reformas feitas pela família, o local passou do valor de US$ 100 milhões.
Beyoncé e Jay-Z estão juntos desde 2001 e são pais de três filhos: Blue Ivy, de 11 anos, e os gêmeos Sir e Rumi, de 6.

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