Adriane Galisteu rebate críticas que recebeu de seu ex-marido Roberto Justus

A apresentadora Adriane Galisteu reagiu com bom humor a fala do ex-marido Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

O empresário Roberto Justus concedeu uma entrevista ao podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez. No bate-papo, ele relembrou o casamento com a apresentadora Adriane Galisteu. Segundo ele, o relacionamento não deu certo porque ele e Adriane eram muito diferentes.

"A Galisteu se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou supercontra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou".