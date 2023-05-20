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Foram casados

Adriane Galisteu rebate críticas que recebeu de seu ex-marido Roberto Justus

Empresário e apresentadora ficaram juntos por quase dois anos e se casaram em 1998
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 15:05

A apresentadora Adriane Galisteu
A apresentadora Adriane Galisteu reagiu com bom humor a fala do ex-marido Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial
O empresário Roberto Justus concedeu uma entrevista ao podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez. No bate-papo, ele relembrou o casamento com a apresentadora Adriane Galisteu. Segundo ele, o relacionamento não deu certo porque ele e Adriane eram muito diferentes. 
"A Galisteu se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou supercontra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou".
Galisteu reagiu com bom humor a fala do ex-marido, afirmando que adora brechó e que não fuma há mais de dez anos. No Instagram ela publicou um vídeo. "A louca do Brechó pero ya no fumo…. Kkkkk", escreveu na legenda.

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