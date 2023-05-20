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Minimalismo

Bianca Andrade doa 70% do closet após mudança de casa

Através de um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Boca Rosa resolveu mostrar como foi esse processo de 'desapego' com as peças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 11:14

Bianca Andrade anuncia cirurgia e decide se afastar das redes sociais
Bianca Andrade doou 70% do closet Crédito: Instagram/@bianca
A empresária Bianca Andrade doou 70% de seu closet após se mudar para uma casa de R$ 18 milhões. Através de um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Boca Rosa resolveu mostrar como foi esse processo de 'desapego' com as peças, inclusive as luxuosas. 
"A Bianca é completamente o oposto da Boca Rosa. Eu sou completamente básica, gosto de pouca coisa. Por mim, teria seis peças de cada coisa no guarda-roupas, e acabou. Eu me considero bagunceira, então comecei a estudar sobre organização e passei a entender a filosofia do minimalismo. Não sou minimalista por conta da Boca Rosa, o meu trabalho me faz investir muito na minha imagem. Também para a minha saúde mental, quando menos coisas você tem, menos confusão mental você tem, e isso te deixa mais leve. Tenho seis panelas na minha casa", explicou.
A empresária detalhou seu critério para manter peças. "Só guardo por memória afetiva quando é trabalho, quando é algo da Boca Rosa. Tenho muito carinho. Coisas afetivas da Bianca eu só tiro foto e acabou. Doo tudo", disse.

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