Bianca Andrade doa 70% do closet após mudança de casa

"A Bianca é completamente o oposto da Boca Rosa. Eu sou completamente básica, gosto de pouca coisa. Por mim, teria seis peças de cada coisa no guarda-roupas, e acabou. Eu me considero bagunceira, então comecei a estudar sobre organização e passei a entender a filosofia do minimalismo. Não sou minimalista por conta da Boca Rosa, o meu trabalho me faz investir muito na minha imagem. Também para a minha saúde mental, quando menos coisas você tem, menos confusão mental você tem, e isso te deixa mais leve. Tenho seis panelas na minha casa", explicou.