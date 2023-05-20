The Voice Kids: capixaba Bernardo Caliman está pronto para a fase de Batalhas

Conheça Bernardo Caliman, o capixaba que está no The Voice Kids 2023 Crédito: Instagram/@bernardocaliman

Neste domingo (21), um capixabinha deve voltar a invadir a tela da Rede Globo para mostrar todo seu talento com a música. Afinal, começa a fase de Batalhas do The Voice Kids 2023. Natural de Aracruz, no Norte do Estado, Bernardo Caliman é o único representante do Espírito Santo no reality The Voice Kids Brasil , neste ano.

Durante as audições às cegas, o aracruzense pocou e conquistou a jurada Iza com a performance da música "Sinônimos", de Chitãozinho e Xororó. Agora, ele disputa a fase de Batalhas e, caso vença, avança para para a etapa de shows. Avançando ou não, Bernardo diz entender que subir naquele palco já significa ter vencido.

"Eu sei que o ‘The Voice Kids’ é uma competição, mas eu me sinto tranquilo, fiz várias amizades. Se eu não ganhar, eu entendo que é uma competição. E, na competição, só tem um ganhador. Se eu perder, eu também não sou um perdedor, eu já venci de ter ido até lá", disse à equipe de HZ.

Com influência musical dentro de casa e muito apoio dos familiares para se apresentar nas telinhas de todo o Brasil, Bernardo tem usado da oportunidade para desenvolver seu talento. Em paralelo, continua frequentando a escola, fazendo aula de inglês, brincando na rua e tudo mais que envolve a rotina de uma criança de 10 anos.

Para saber quem é o menino dedicado, tímido e apaixonado pelo mundo sertanejo que enfrenta artistas mirins de todo o país no programa, a equipe de HZ enviou algumas perguntas à sua mãe, Ludmila do Rosário. Conheça Bernardo Caliman, a seguir:

"O Bernardo é muito dedicado em tudo o que faz, não só na música. Quando a gente propõe um desafio, ele estuda, se concentra e sempre dá o melhor dele. Ele é bem tímido, mas consegue ser extrovertido no sentido de saber se comunicar. É uma criança mais na dele, mais tranquila. Mas, entre os amigos, ele é 'zoeiro'. Quando ele está em uma competição, ele fica concentrado, não é de muitas brincadeiras, não. Mas ele é bem extrovertido", dividiu Ludmila do Rosário, mãe de Bernardo.

TRAJETÓRIA ATÉ O PROGRAMA

Muito influenciado pelo pai, Bruno Caliman, e pelo grupo da igreja que frequentava, Bernardo começou a demonstrar o interesse pela música ainda novo, aos dois anos. Aos cinco, começou com as aulas de canto para poder aprimorar suas técnicas e surpreendeu o professor pela dedicação.

"Conseguimos perceber que, desde muito novinho, ele sempre foi muito afinado, sempre teve percepção, conseguia alcançar tons altos. Isso veio com ele. Com dois aninhos, quando ele começou a desenvolver a fala, começou a cantarolar com a gente. Quando ele fez cinco anos, nós encontramos um professor que disse que faria um teste com o Bernardo. Se ele passasse nesse teste de percepção, não se distraísse durante as aulas, a gente iria continuar. O professor se surpreendeu porque o Bernardo sempre foi uma criança muito dedicada e concentrada", contou Ludmila.

Crescendo, ele até chegou a arranhar algumas músicas internacionais, mas foi o sertanejo que conquistou seu coração. Tanto que a escolha pela música "Sinônimos" para as audições à cega não foi à toa — os pais, é claro, também opinaram e ajudaram o pequeno a decidir. Fã de artistas como Zé Neto & Cristiano e Gusttavo Lima, Bernardo também optou por outro clássico para participar da seleção do programa: "Vida Vazia" de Bruno & Marrone.

"O meu esposo gosta muito dessa pegada sertaneja. Então, por isso, o envolvimento do Bernardo com o estilo musical. Foi ele quem sempre teve mais essa pegada artística de querer inseri-lo nesse meio. Um dia, o Bruno falou 'vamos fazer um vídeo'. Foi tudo muito rápido. Gravamos, fizemos a inscrição. A gente não estava acreditando muito porque são muitas inscrições de crianças muito boas e acabamos nos surpreendendo com a notícia", detalhou.

O resultado da seleção surpreendeu a família e, até a exibição das audições às cegas, no dia 9 de abril, o segredo ficou guardado a sete chaves. A sensação de assistir a jurada Iza apertando o botão e virando a cadeira, segundo Ludmila, foi a mesma que sentiu quando estava nos bastidores do palco.

"Eu fiquei emocionada porque é uma coisa surreal, de outro mundo. Quando você está lá, é a euforia, a alegria, a ansiedade. E quando você está em casa [assistindo a audição], é muita emoção", disse.

A ficha só caiu mesmo quando, no dia seguinte ao programa, os conterrâneos em Aracruz começaram a reconhecer Bernardo na rua e a torcer por ele. Desde então, o pequeno tem aproveitado o reconhecimento e se dedicado mais à música.

"A repercussão foi bem grande, até surpreendeu. Na escola, todo mundo cumprimentou. Passou pelo restaurante, todo mundo queria foto. Eu falei: 'É isso aí, meu filho. É só o começo'. A vida por aqui segue corrida, muitos trabalhos, aula de canto, inglês, escola… Depois da aparição, o Bernardo se apaixonou ainda mais pela música. Além de arranhar um pouquinho na bateria, agora demonstrou mais interesse pelo violão. Mas lembramos sempre para ele que humildade é a chave do sucesso", compartilhou.

LIÇÕES

Nessa nova aventura usando o talento em uma competição, Ludmila compartilha que tem visto o filho amadurecer e focar no sonho de viver da música.

"Desde todo processo, o Bernardo tem tido uma postura mais formal, mais madura, está tendo mais iniciativa… o The Voice Kids’, sem sombra de dúvidas, é uma escola. É muito legal vermos que as crianças se apaixonam pela música e levam a disputa de forma leve, divertida e alegre. Nós, como adultos, paramos para refletir e aprendemos com eles, crianças", disse.

O futuro de Bernardo na competição, nem Ludmila nem os capixabas podem prever. Independente do que venha nos próximos episódios, o fofurômetro continua explodindo e as telinhas seguem sicronizadas na TV Globo para acompanhar o sucesso dele.