Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oscar da moda

MET Gala acontece nesta segunda em Nova York; saiba como acompanhar

Evento que homenageia estilista alemão Karl Lagerfeld pode ser acompanhado pelo site da revista americana Vogue
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 16:23

Michelle Yeoh no MET Gala 2022, em Nova Iorque
Michelle Yeoh no MET Gala 2022, em Nova Iorque Crédito: Reuters/Folhapress
Acontece nesta segunda (1) nos Estados Unidos o MET Gala, baile anual do Museu Metropolitano de Nova York.
O evento é apelidado de Oscar da moda e reúne as maiores celebridades do país num desfile de looks exuberantes. Saiba que horas começa, como acompanhar e mais detalhes sobre a noite.
O tapete vermelho começa às 18h30 no horário de Brasília. Do Brasil, será possível acompanhar pelo site da revista Vogue.
O público só pode ver os famosos na entrada do museu. Depois, eles se reúnem na parte de dentro para um banquete, um tour pela nova exibição de moda do museu e uma after-party.
As atrizes Penélope Cruz e Michaela Coel, o tenista Roger Federer e a cantora Dua Lipa serão os co-anfitriões deste ano, ao lado de Anna Wintour.

Veja Também

Jovem é pedida em casamento durante apresentação da Sinfônica do ES

Primeiro cartaz da 7ª temporada de 'Três Espiãs Demais' é divulgado

'Fui vítima de um golpe', diz Luisa Mell sobre polêmica com troca de nomes de instituto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados