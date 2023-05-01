Jovem é pedida em casamento durante apresentação da Sinfônica do ES

Taunay de Oliveira pediu a namorada Pietra Cortoletti durante a apresentação da Oses do clássico "La Mer", de Claude Debussy Crédito: Taunay de Oliveira

Na última quinta-feira (27), o amor invadiu o Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória (ES). Durante uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro Helder Trefzger, a jovem Pietra Corteletti (26) recebeu uma surpresa. Ela foi pedida em casamento pelo namorado, Taunay de Oliveira (25).

Os dois saíram pela primeira vez para uma apresentação da Oses há pouco mais de um ano e meio. A partir de agora, a música clássica também marca mais um passo no relacionamento deles. Na plateia e nas redes sociais, a declaração de amor do engenheiro e o sim de Pietra, registrados pelo irmão do noivo, arrancaram suspiros. Confira:

Em conversa com a equipe de "HZ", Taunay contou que aproveitou a comemoração de um ano e quatro meses de namoro e reuniu a família em segredo para fazer o pedido. O engenheiro já estava planejando fazer o pedido durante uma das apresentações da Oses desde janeiro deste ano.

"Queria justamente fazer uma surpresa para ela. A minha ideia era fazer um pedido no Sesc Glória, então, fiquei um bom tempo planejando, esperando sair a abertura da temporada e, assim que saiu, já me organizei. Fui conversar com os responsáveis e comprei os ingressos", contou.

Pietra, por sua vez, disse que o casamento já estava nos planos do casal mas que não imaginava que aquela ida ao teatro seria tão especial. "Eu achei que fosse rolar porque a gente estava conversando sobre isso, mas eu não achei que fosse naquele dia. Eu senti que tinha algum nervosismo [por parte dele] mas foi uma surpresa muito grande. Eu falei assim: 'Meu Deus do Céu' e a plateia toda riu, na hora foi muito engraçado", compartilhou.

Como o Taunay fala no vídeo, aquele local simboliza um reencontro para os dois, que se conheceram ainda crianças, na quarta série do ensino fundamental. Pietra tinha ido estudar em Vila Velha, no colégio em que Taunay já estudava. Naquela época, faziam parte do mesmo ciclo de amigos, mas não havia nada entre eles que os fizessem imaginar que estariam juntos hoje.

Com a saída de Pietra do colégio, no ano seguinte, os dois acabaram mantendo breve contato apenas pelas redes sociais. Foi durante a pandemia da Covid-19 que eles realmente começaram a conversar e que surgiu um interesse por parte de ambos.

O reencontro dos dois foi durante uma das apresentações da Orquestra Sinfônica do ES, num concerto das "Quatro Estações", de Antonio Vivaldi, em 2021. Dali, começou um namoro e os dois começaram a pensar em casamento, até que veio o pedido.

"Tivemos percalços pelo caminho nesse meio tempo, mas a disposição em estar juntos sempre pairou sobre nós", disse Taunay.