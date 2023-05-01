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Sikêra Jr. diz que foi demitido da RedeTV! por causa de apoio a Jair Bolsonaro

Contrato do apresentador do Alerta Nacional com a emissora ia até 2027 e foi terminado em abril deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 09:15

O apresentador Sikêra Jr. ao lado de Flavio Bolsonaro
O apresentador Sikêra Jr. ao lado de Flavio Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
O apresentador Sikêra Junior afirmou que sua demissão da RedeTV! pode estar ligada à saída de Jair Bolsonaro da presidência, a quem o âncora apoiava.
"Acho que sim, com certeza teve a ver um pouco com isso. Eu nunca escondi a minha posição política, e continuarei a tê-la", disse em entrevista ao portal Notícias da TV.
O apresentador do programa Alerta Nacional, transmitido nacionalmente pela RedeTV!, foi demitido em abril deste ano. Ele estava no canal desde 2020 e seu contrato ia até 2027.
Sikêra defendeu publicamente diversas posições do ex-presidente e se declarou amigo da família do político. "Eu estava acostumado a falar em programa local, dizer muitas barbaridades e não ter consequência nenhuma", afirmou na entrevista.
Ele também apareceu em documento entregue à CPI da Covid do Senado pela Secom, a Secretaria Especial de Comunicação Social, segundo o qual teria recebido R$ 120 mil de verbas públicas em cachês durante o governo Bolsonaro.
Em pouco mais de três anos, Sikêra se envolveu em diversas polêmicas. Em 2021, ele e a RedeTV! foram réus em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul por causa de falas discriminatórias contra a população LGBTQIA+.
O apresentador também foi processado por Xuxa, após ela comentar que não havia gostado da exibição de uma cena de zoofilia na atração da RedeTV!. Em 2020, Sikêra disse que Xuxa teria levado crianças "às travessuras" e que pedofilia "é crime e não prescreve".
Em fevereiro, o Ministério Público Federal, o MPF, na Paraíba entrou com um pedido de prisão e multa contra o jornalista por declarações discriminatórias proferidas no Cidade em Ação, da TV Arapuan, sua antiga emissora, em 2018. Atualmente, ele está no TV A Crítica.

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