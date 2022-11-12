Luís Ernesto Lacombe é demitido da RedeTV, diz colunista

O jornalista e bolsonarista Luís Ernesto Lacombe foi demitido da RedeTV nesta sexta-feira (11), após dois anos na emissora. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do UOL, que assegurou que ele poderá ser substituído por um programa comandado por Amanda Klein no mesmo horário.
Ex-GloboNews, Lacombe apresentava o programa semanal "Agora é Com Lacombe" e era também um dos âncoras do telejornal "RedeTV News". Ele não comandou o jornalístico desta sexta-feira (11), sendo substituído por Augusto Xavier.
De acordo com Feltrin, o jornalista reclamava constantemente da falta de estrutura da emissora de Osasco e teria a metade de seu salário, estimado em R$ 200 mil, pago por anunciantes bolsonaristas. A reportagem entrou em contato com a RedeTV, mas não obteve resposta até o momento.