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Televisão

Luís Ernesto Lacombe é demitido da RedeTV, diz colunista

Jornalista apoiava Jair Bolsonaro e ficou dois anos na emissora; programa desta sexta (11) foi apresentado por Augusto Xavier
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 10:16

Luis Ernesto Lacombe: a cara do bolsonarismo na RedeTV
Luis Ernesto Lacombe: a cara do bolsonarismo na RedeTV Crédito: Divulgação/RedeTV!
O jornalista e bolsonarista Luís Ernesto Lacombe foi demitido da RedeTV nesta sexta-feira (11), após dois anos na emissora. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do UOL, que assegurou que ele poderá ser substituído por um programa comandado por Amanda Klein no mesmo horário.
Ex-GloboNews, Lacombe apresentava o programa semanal "Agora é Com Lacombe" e era também um dos âncoras do telejornal "RedeTV News". Ele não comandou o jornalístico desta sexta-feira (11), sendo substituído por Augusto Xavier.
De acordo com Feltrin, o jornalista reclamava constantemente da falta de estrutura da emissora de Osasco e teria a metade de seu salário, estimado em R$ 200 mil, pago por anunciantes bolsonaristas. A reportagem entrou em contato com a RedeTV, mas não obteve resposta até o momento.

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