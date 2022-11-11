Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Após comer sopa de morcego, influenciadora tailandesa pode pegar até 5 anos de prisão
Internacional

Após comer sopa de morcego, influenciadora tailandesa pode pegar até 5 anos de prisão

Autoridades prenderam a mulher por ‘posse de carcaça de animais selvagens e protegidos’ e por violação da Lei de Crimes Informáticos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 13:27

Phonchanok Srisunaklua foi presa após comer um morcego
Phonchanok Srisunaklua foi presa após comer um morcego Crédito: Reprodução/Facebook/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
A influenciadora tailandesa Phonchanok Srisunaklua foi presa e pode ficar até cinco anos de reclusão após comer um morcego inteiro em um vídeo do YouTube, segundo publicação do site DailyMail na quinta-feira, 10.
As autoridades a prenderam por "posse de carcaças de animais selvagens protegidos" e por violar a Lei de Crimes Informáticos do país.
Na filmagem, a mulher aparece despedaçando o animal morto em uma tigela de sopa. Enquanto ela faz isso, descreve a experiência como "deliciosa" e diz que parece estar "comendo carne crua".
Os espectadores demonstraram medo com a propagação de doenças após a atitude dela. "Você será culpada se começar uma pandemia", disse um. "Se você adoecer, não se preocupe em procurar auxílio médico", falou outro.
A publicação conversou com o veterinário Pattaraphon Manee-on, do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas, da Tailândia, que disse: "Apenas tocar na saliva, no sangue e na pele é considerado um risco."

Veja Também

Silva sobre relação com viúvo de Paulo Gustavo: "Quero ajudar com os filhos"

Fátima Bernardes fala da estreia no "The Voice": "Mais feliz que ansiosa"

Príncipe Harry e Meghan Markle estão se divorciando, diz especialista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados