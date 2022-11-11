Silva sobre relação com viúvo de Paulo Gustavo: "Quero ajudar com os filhos"

Silva falou sobre sua relação bem sucedida com Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram @silva

Parece que o namoro entre Silva e Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, está firme e forte. Os dois assumiram a relação em setembro, no Rock in Rio, mas comenta-se que eles estão juntos desde abril.

Segundo o portal F5, o cantor capixaba revelou recentemente que o relacionamento está lhe fazendo muito bem. "Tem me feito muito bem me relacionar com ele e conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problemas de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele", detalhou o rapaz.

Ainda de acordo com o site, Silva já conhece os filhos de Thales e Paulo, Gael e Romeu, de três anos. Ele afirma estar encantado pelos meninos e adianta que pretende estar cada vez mais presente na vida das crianças.