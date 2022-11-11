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Silva sobre relação com viúvo de Paulo Gustavo: "Quero ajudar com os filhos"

Em entrevista a portal, cantor capixaba revelou recentemente que o namoro está lhe fazendo muito bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 10:38

Silva falou sobre sua relação bem sucedida com Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo
Silva falou sobre sua relação bem sucedida com Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram @silva
Parece que o namoro entre Silva e Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, está firme e forte. Os dois assumiram a relação em setembro, no Rock in Rio, mas comenta-se que eles estão juntos desde abril.
Segundo o portal F5, o cantor capixaba revelou recentemente que o relacionamento está lhe fazendo muito bem. "Tem me feito muito bem me relacionar com ele e conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problemas de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele", detalhou o rapaz.
Ainda de acordo com o site, Silva já conhece os filhos de Thales e Paulo, Gael e Romeu, de três anos. Ele afirma estar encantado pelos meninos e adianta que pretende estar cada vez mais presente na vida das crianças. 
"Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto", disse. Desde que o humorista morreu, em maio de 2021, o dermatologista divide a criação dos filhos com ex-sogra Déa Lúcia.

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