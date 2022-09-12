Silva confirma romance com Thales Bretas: "Relação muito leve"

O cantor Silva e o médico Thales Bretas estão se conhecendo melhor Crédito: Reprodução/Instagram

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e o cantor Silva, assumiram publicamente o romance neste domingo (11). Após os boatos iniciados em maio, o novo casal compareceu ao Rock in Rio junto e revelou mais detalhes sobre relação para o Gshow. De acordo com o capixaba, o relacionamento deles tem sido “leve”.

“É uma relação muito leve, a gente está se conhecendo. As pessoas botam essa pressão, sinto um pouco dessa pressão. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. A gente está se conhecendo mesmo”, disse o cantor.

O dermatologista também confirmou a pressão do público. Em entrevista para o jornal Extra, Thales afirmou que eles estão deixando o romance acontecer. “Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar”, disse.

Sobre a expectativa do público em relação ao romance, Silva disse ao Gshow que está curtindo a torcida dos fãs. “As pessoas são super fofas e carinhosas com a minha história e com a do Thales. ‘Quero que ele seja muito feliz’, é o que eu mais escuto”, revelou o capixaba.

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