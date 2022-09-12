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Amor no ar

Silva confirma romance com Thales Bretas: "Relação muito leve"

Cantor e viúvo de Paulo Gustavo assumiram o relacionamento publicamente durante o Rock in Rio, realizado no final de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 17:52

O cantor Silva e o médico Thales Bretas estão se conhecendo melhor, diz jornal
O cantor Silva e o médico Thales Bretas estão se conhecendo melhor Crédito: Reprodução/Instagram
Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e o cantor Silva, assumiram publicamente o romance neste domingo (11). Após os boatos iniciados em maio, o novo casal compareceu ao Rock in Rio junto e revelou mais detalhes sobre relação para o Gshow. De acordo com o capixaba, o relacionamento deles tem sido “leve”.
“É uma relação muito leve, a gente está se conhecendo. As pessoas botam essa pressão, sinto um pouco dessa pressão. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. A gente está se conhecendo mesmo”, disse o cantor.
O dermatologista também confirmou a pressão do público. Em entrevista para o jornal Extra, Thales afirmou que eles estão deixando o romance acontecer. “Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar”, disse.
Sobre a expectativa do público em relação ao romance, Silva disse ao Gshow que está curtindo a torcida dos fãs. “As pessoas são super fofas e carinhosas com a minha história e com a do Thales. ‘Quero que ele seja muito feliz’, é o que eu mais escuto”, revelou o capixaba.

AMOR EM VITÓRIA

No último mês, os dois pombinhos assistiram juntos ao show da cantora Marisa Monte, em Vitória. Os dois foram recebidos no camarim da artista, antes do show, ao lado das amigas capixabas Stephanie Rizk e Simone Rizk. Durante a apresentação, a cantora, citou a presença de Silva, quando cantou "Totalmente Seu".

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